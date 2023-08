El extraño movimiento de Daniel Sancho desde Tailandia

Las aguas en el caso de Daniel Sancho, presunto responsable del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, no parecen calmarse. A medida que avanza la investigación y se revelan más detalles sobre la situación, surgen aún más incógnitas. Recientemente, acaba de cerrar su perfil en la red social de Instagram. Sin confirmación clara sobre quién ha tomado tal decisión, las especulaciones no se han hecho esperar. ¿Ha sido un acto de un familiar o amigo desde España en un intento de protegerlo de la creciente hostilidad contra él? O tal vez, ¿Daniel tiene acceso a un teléfono móvil en Tailandia y ha sido él quien ha decidido eliminar la cuenta?

No es sorprendente que Daniel o su entorno hayan tomado esta decisión si consideramos la avalancha de comentarios negativos, acusatorios y agresivos que ha estado recibiendo. Muchas personas, ya lo han juzgado y condenado, aun cuando el proceso legal todavía no ha llegado a su conclusión y Daniel aún no ha sido juzgado formalmente. Es cierto, ha confesado el crimen, y existen imágenes comprometedoras donde se le observa adquiriendo herramientas que se insinúan para descuartizar y deshacerse del cuerpo de Edwin Arrieta. Pero aún así, se debe respetar el principio jurídico de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

Sin embargo, lo que más desconcierta es que, mientras su cuenta personal en Instagram ha desaparecido, las cuentas asociadas a sus negocios siguen activas. Esto lleva a plantear la inevitable pregunta: ¿Qué pretende Daniel Sancho con este movimiento? ¿O es un intento de su entorno mantener intacta su reputación empresarial? En cualquier caso, este es un giro más en una historia ya de por sí llena de contradicciones.

Acoso a Rodolfo Sancho

Pero no solo Daniel Sancho ha recibido comentarios muy agresivos en sus redes sociales. Su padre, Rodolfo Sancho, también. "Que tu hijo responda por el crimen del médico colombiano". A raíz de tales declaraciones, han surgido defensores del actor. "Es lamentable leer estos comentarios. ¿Acaso Rodolfo tiene la culpa de las decisiones de su hijo?". Otra persona pedía el cese de los ataques: "Ojalá alguien recuerde a estos críticos que no podemos cargar con las elecciones de otros". Algunos admiten haber visitado el perfil por mera curiosidad. "No soy seguidor de Rodolfo, pero ingresé intencionadamente sospechando que recibiría críticas por las revelaciones recientes. Es triste constatar que tenía razón. ¿Les gustaría estar en su lugar? Ya tiene suficiente con lo que enfrenta".