Queda poco más de dos meses para que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se den el 'sí, quiero' en una romántica boda en El Rincón que promete reunir a la flor y nata del país. Antes de que llegue el gran día, la pareja de enamorados están disfrutando de sus últimas semanas como novios. Si hace unas semanas los veíamos disfrutar de las playas paradisíacas de Indonesia en un exclusivo resort, ahora han hecho una escapada la ciudad del amor, París. La pareja está recorriendo algunos de los rincones más emblemáticos de la capital francesa en uno de sus últimos viajes como solteros. Como viene siendo habitual, no han escatimado en gastos y se han alojado en uno de los hoteles más caros de la ciudad. El precio de la habitación por noche asciende a más de 2.000 euros. Un alojamiento no apto para todos los bolsillos.

Vídeo: Redes sociales

Tamara Falcó ha compartido una multitud de imágenes de su viaje a París que ha estado marcada por el lujo y la exclusividad. Se han alojado en uno de los hoteles más exclusivos, que además está ubicado en una de las zonas más privilegiadas de la capital francesa, concretamente en la prestigiosa Avenue Montaigne de París, a cinco minutos a pie de la avenida de los Campos Elíseos. Se trata de un palacio lujoso que ofrece un spa Dior Institute, 5 restaurantes, bar de cócteles y pista de patinaje sobre hielo de temporada.

Todas las imágenes de la romántica escapada de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en París

Eso sí, tal y como hemos dicho anteriormente, no es un alojamiento para todos los bolsillos. La habitación más asequible tiene un precio de más de 2000 euros (solo alojamiento). Y los precios pueden llegar a ascender a más de 8000 euros para la suite presidencial. La pareja no ha querido escatimar en gastos en una de sus últimas escapadas románticas. Y no únicamente por el alojamiento. Tamara Falcó e Íñigo Onieva han degustado los mejores platos de la gastronomía francesa en los lugares más exclusivos de la ciudad parisina. No se han perdido el restaurante L'Avenue, que en España es muy conocido por ser uno de los favoritos de Rafa Nadal, y con una carta de precios mucho más asequibles que el lujoso hotel. Te mostramos las imágenes de la romántica escapada de la pareja de tortolitos ante la inminente llegada de su boda. ¡Qué vivan los novios!