El espectacular cambio de look de Anna Ferrer Padilla: ¡ahora es rubia!

Anna Ferrer Padilla se ha convertido en uno de los rostros más buscados en Instagram. Ya cuenta con más de 247.000 seguidores, con los que comparte cada día cómo es su vida. A pesar de que está centrada en terminar sus estudios de Economía -que le llevaron el pasado año a Inglaterra para disfrutar de una Erasmus-, la joven sigue cumpliendo con sus obligaciones como ‘influencer’ en Instagram y YouTube, donde comparte vídeos siempre que sus compromisos se lo permiten.

La hija de Paz Padilla sigue compaginando sus estudios con su asistencia a actos públicos, aunque procura que estos sean los menos posibles. Este jueves decidió acudir a la 10º aniversario de Miss Sushi, evento al que acudió Álex Lequio. Era su primera aparición pública después de su larga lucha contra el cáncer.

Paz Padilla fue uno de los rostros conocidos que no quiso perderse este evento en Madrid, y no dudó en llevarse a su hija, que coincidió allí con otros amigos. Anna Ferrer ha querido dar un giro a su imagen y se ha arriesgado a cambiar color de pelo de castaño a… ¡rubio! Ni ella se ha acostumbrado todavía a su nuevo cambio de look.