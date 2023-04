Camilo Blanes o Camilín, como le conocen sus más allegados, está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. El primogénito de Camilo Sesto ha ido de mal en peor tras la muerte de su padre, momento en el que entró en una espiral autodestructiva que ha mermado su estado de salud de forma considerable. Así lo demuestran las fotos que ha subido en los últimos días a sus redes sociales; con pelucas, los dientes rotos y muy deteriorados y una estética que dista mucho de la que recordábamos de él. No lo reconocemos. Al igual que su propio entorno, con el que SEMANA ha podido hablar, que observa con estupor todo lo que está sucediendo. Ya no ven a ese Camilo que estaba lleno de ilusión y ganas de vivir.

SEMANA se ha puesto en contacto con Eduardo Guervós, el que fue representante y hombre de confianza de Camilo Sesto hasta el día de su muerte: “Me da muchísima pena. Tenía talento y cantaba muy bien. Podría haber seguido la carrera de su padre perfectamente. No sé si hubiese llegado a ser como él, pero se podría haber defendido muy bien en el mundo del espectáculo”, nos confiesa muy apenado el manager. Para él no ha sido fácil seguir por la prensa los últimos movimientos de Camilo, con el que hace años que no mantiene ningún tipo de contacto: “Cuando falleció su padre y se sacaron las cosas para el museo, ahí se acabó todo. Yo le dije que quedásemos, que fuésemos a comer y mirásemos para retomar un poco su carrera. Pero nunca me llamó. Le mandé un mensaje y jamás me contestó”.

Hace unos días, SEMANA conseguía hablar con el círculo más íntimo de Camilo Blanes, que no dudaba en desvelar el estado “lamentable“ en el que se encuentra su vida y su propia casa -la que heredó de su padre en la localidad madrileña de Torrelodones-. Esa en la que ya solo quedaría el recuerdo de la época en la que Camilo Sesto era el cantante con más éxito de nuestro país. “Yo en la casa no entro desde el día 20 de octubre del año 2019. No sé cómo estará aquello, pero me lo puedo imaginar. El desaguisado de gente que entre, que se lleve cosas… Allí hay muchas cosas personales de Camilo. Puede haber 100 cuadros, perfectamente, y enseres de valor”, nos dice Guervós, que no duda ni un segundo en añadir que “Camilo no es mala persona, es un niño. Para mí es más niño que hombre, que ha dado con cuatro enterados. Y habiendo dinero… ese es el problema. Aún estamos a tiempo de recuperarle. Es un chico con mucho talento y las malas compañías le están llevando a perder el norte”.

“Yo le ayudaría encantado. Incondicionalmente. Por respeto a su padre, que lo quería mucho. Si está en mi mano echarle una mano, yo soy el primero que está en Torrelodones, cuando quiera. Tiene que pedir ayuda. La madre, desde luego, la pobre ya no puede hacer más”, nos insiste. Una madre, Lourdes Ornelas, destrozada. Lleva años luchando contra los demonios de su propio hijo, contra unos problemas de salud que han ido a más. Está cansada, y así nos lo ha hechos saber. SEMANA se ha puesto en contacto con ella: “Es un tema muy muy duro. La situación es la que es. Se van a tomar cartas en el asunto, pero la ley no lo pone fácil”, nos confesaba antes de mostrarnos su hartazgo. No quiere exposición pública, no quiere hablar más. Lo único que desea es que todo vuelva, por fin, a la normalidad.