El enfado de Joana Sanz tras la entrevista de Dani Alves desde la cárcel: "No se lo esperaba"

Dani Alves concedía su primera entrevista desde la cárcel y se conocía este miércoles 21 de junio su contenido. El futbolista está en Brians 2 desde hace varios meses tras ser detenido por una presunta agresión sexual. Una joven de 23 años le señaló tras lo sucedido en la discoteca Sutton de Barcelona en la noche de final de año. Era su abogado el que siempre transmitía a los medios su parecer pero, en esta ocasión, ha sido él mismo. Todas sus reflexiones han ocupado los titulares de los medios y han vuelto a poner el foco en la gente de su entorno, entre ellas Joana Sanz. La que fuera su pareja no quería que su nombre saliera y, con las disculpas que este le realiza por su error, no lo ha podido evitar.

Por ello está "muy enfadada" con estas declaraciones, como desvela 'Cuatro al día'. La modelo no entiende por qué ahora ha dado esta entrevista ya que "no se esperaba que hablar abiertamente y diera tantas explicaciones". Está molesta porque entiende que ahora está siendo perseguida de nuevo, le están preguntando constantemente por su opinión y es algo que ya estaba dejando atrás. Ahora sus palabras vuelven a tener interés informativo y le piden "explicaciones". Era una periodista del programa la que le preguntaba a Joana Sanz por la publicación de las palabras de Dani Alves y no esperó su reacción.

La sorpresa en la modelo era mayúscula. Públicamente no piensa hacer ninguna declaración, "no quiere saber nada del tema". Para la que fuera su pareja Dani Alves solo tiene palabras de agradecimiento. "También hablo para pedir perdón a la única persona a la que tengo que hacerlo. Están siendo días duros para ella y le agradezco todo lo que está haciendo por mí. No es fácil su papel. Tengo la certeza de que no me equivoqué al elegir a Joana como mi mujer, aunque quizás ella sí se equivocó conmigo", reconoce.

Dani Alves se pronuncia: "Se ha explicado un relato muy asustadizo de miedo y de terror"

"Me he decidido para que la gente sepa lo que pienso. Se ha explicado un relato muy asustadizo de miedo y de terror que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que yo hice", explicó Dani Alves a La Vanguardia. En esta entrevista el deportista quiso contar su versión de los hechos de ese 31 de diciembre que se está investigando y dirimiendo ahora en proceso judicial. "No sé porqué se derrumba cuando lo que ocurrió en el baño fue consentido. Se me ocurre que alguien le aconsejó mal. Dio un paso adelante y ya no ha habido forma de salir del lío en el que se ha metido, en el que me ha metido", pronuncia.

Continúa asegurando que tiene la conciencia tranquila: "Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. La perdono, sigo sin saber por qué ha hecho todo esto, pero yo la perdono". No deja ninguna pregunta sin contestar sobre su versión y así la cuenta. "Soy yo el que le propone a ella lo de ir al baño porque llevábamos un rato bailando muy pegados (...) Ella en ningún momento me dijo que me detuviera ni hizo ningún gesto de quererse ir. Podría haberse ido, la puerta permaneció abierta en todo momento. No hay ni una sola marca en su cuerpo que explique esa violencia con la que dice que la moví en el baño", puntualiza.