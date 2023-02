El emotivo mensaje de Pablo Motos a Marron antes de convertirse en padre

Este martes, Pablo Motos ha explicado a la audiencia de 'El Hormiguero' que uno de sus colaboradores, Marron, estará una temporada alejado del programa. ¿El motivo? Está a punto de convertirse en padre. Por este motivo, le ha enviado un afectuoso mensaje a su compañero y encargado de la sección de ciencia del programa como cada noche. "Hoy se unirá Gálvez con la ciencia. A las 13 horas Marron ha llamado y ha dicho 'ya, allá voy'. Su chica está en el hospital dilatando, va a ser papá", ha contado el presentador en riguroso directo. "Aún no hay bebé, pero viene", adelantaba. En el plato, junto a él, se encontraba Lorena Castell, invitada de la noche, quien se mostraba encantada ante buena noticia, con el "bebé de todo el equipo" y deseado mucha suerte por la paternidad que se les aproxima.

José Marron y su pareja, Arancha Morales, están a punto de estrenarse como padres. Tal y como adelantaba Motos en su espacio, ambos se encontraban ya en el hospital, pues ella estaba ya de parto. La presentadora de ‘Informativos Telecinco’, que mantiene un discreto noviazgo con el colaborador de 'El Hormiguero', ha compartido en las redes sociales cómo han sido las últimas semanas del embarazo. Apasionada de su profesión, ha estado trabajando hasta la semana 37 de embarazo. "Me seguís diciendo que en la tele no se me nota. ¡Lo tapa la mesa de informativos!", compartía recientemente en su perfil de Instagram junto a una foto posando en la que mostraba la "realidad" tras las cámaras.

Arancha Morales ha confesado también que se siente muy a gusto en esta nueva etapa, a pesar de las transformaciones que ha experimentado. Un cuerpo cuerpo “al que no siempre he apreciado, por permitirme crear una vida a la vez que disfruto de la mía”. La periodista ha procurado cuidarse en estos últimos nueve meses, “con limitaciones normales pero sin molestias, dolores o cansancio”. Gracias a ello ha podido “seguir divirtiéndome en mi trabajo, y fuera de él”.

"Efectivamente, estamos en la recta final. Me quedan dos semanas, en teoría. Yo me sigo encontrando fenomenal. De hecho, sigo trabajando y llevando bien los madrugones, y haciendo vida completamente normal. Así que ya a la espera de que llegue. Lo vivimos con mucha ilusión, tanto Jorge como yo y el resto de la familia", explicaba hace unas semanas Arancha Morales al diario 'El Español'. Nerviosa ante su maternidad, revelaba que tanto ella como Marron sentían "los nervios típicos de los padres primerizos".

Arancha Morales ha estado al frente de la edición matinal de los Informativos de Telecinco, pero a principios del pasado mes se despidió del trabajo para estar tranquila de cara al inminente parto. "Hasta ahora, como me he encontrado fenomenal y yo no soy de quedarme en casa, he preferido seguir trabajando. Mi idea es coger la baja el viernes 10 de febrero, cuando cumplo 39 semanas, para tener unos días para adaptarme a los horarios normales y llegar descansada al momento de dar a luz", detallaba. "Confío en que todo irá bien y en que estaré en las mejores manos posibles, con mi ginecóloga, que me ha llevado todo el embarazo y me transmite mucha seguridad", añadía al citado medio. Aunque es madre primeriza, ha tenido un embarazo tranquilo: "He tenido mucha suerte en el embarazo".