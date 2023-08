Olga Carmona no solo se convirtió en la protagonista de la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda por el gol que hizo que la Selección Española se llevara la copa. La noticia de la muerte de su padre se la ocultaron hasta el final del partido, ya que su familia no quería que se desconcentrara. Nada más enterarse, la joven sevillana no dudó en escribir unas emotivas palabras en sus redes sociales: "Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", escribía.

Este lunes un vuelo chárter con todo el equipo de la Selección Española llegaba a Madrid procedente de Australia. Aterrizaba en la capital sobre las 21:30 horas y había dudas de que Olga pudiera estar presente en los actos que se habían preparado para celebrar la victoria. Sin embargo, Olga Carmona ha querido estar junto a sus compañeras para celebrar el título. Eso sí, en todo momento se mostró con rostro serio. Una vez que ella y sus compañeras llegaron a Madrid Río, esta no dudó en dar un emotivo discurso.

Olga ofreció unas palabras a todos los aficionados

"El día de hoy es muy especial para mí y para toda España, pero también tiene una parte complicada para mí. Sabéis que ayer fue un día de muchas emociones. Por momentos fue el mejor día de mi vida y luego, se convirtió en el peor. Estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país", ha declarado.

"Aquí tenéis la estrella que tanto queríais, pero no solo está la que llevamos ahora en el pecho. También están todas aquellas que hay en el cielo y nos han acompañado", terminó diciendo la joven para recordar a las dos estrellas que ella tiene en el cielo: una, su padre, y la otra, la madre de su amiga, a la que precisamente dedicó el gol que metió en la final del Mundial. Acto seguido, todos los aficionados que se encontraban en las celebraciones del Mundial aplaudieron con fuerza.

Una drástica decisión

La jugadora tomaba unas horas antes de aterrizar en España una drástica decisión que gira en torno a las celebraciones que han tenido lugar al otro lado del mundo y que han continuado durante la noche de este lunes en España. "Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá", indicaba en su Twitter, para después agradecer todo el apoyo recibido de personas de todos los rincones del planeta: "No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida", aseguraba.