El emotivo discurso de José Fernando para felicitar a Gloria Camila en su fiesta de cumpleaños

Gloria Camila Ortega ha vivido este sábado, 25 de febrero, uno de los días más especiales de su vida gracias al gran fiestón que ha montado para celebrar por todo lo alto su 27 cumpleaños. Ha sido un evento en el que hemos podido ver a toda la familia Ortega Cano de lo más unida y en el que se han dejado ver otros familiares de la hija del diestro. Entre ellos, Rocío Flores y su hermano David, así como Rosa Benito y Rosario Mohedano. No obstante, la presencia que más pilló por sorpresa a todos fue la de José Fernando, quien le dedicó un tierno discurso a su hermana y consiguió emocionar a los allí presentes.

Hacía mucho que no veíamos en público a José Fernando y ha tenido que ser en el cumpleaños de Gloria Camila cuando se ha producido esta reaparición. El hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado era uno de los invitados a la gran fiesta de su hermana y por ello no quiso dejar pasar la oportunidad de coger el micrófono y hacer un sentido discurso para darle las gracias a la joven por todo lo que le ha ayudado en su vida. "Quería expresar mis sentimientos hacia ti, Gloria. Me has estado apoyando toda mi vida, durante muchos años. Nunca me has dejado solo, siempre me has apoyado en todo", comenzaba a decir el joven ante la atenta mirada de todos.

"Hemos superado muchos baches juntos, todo gracias a ti. Me has enseñado todo lo que he aprendido en esta vida. Esta noche quería expresarte que te quiero mucho, que cumplas muchísimos años más y que siempre sea con esta gente a tu alrededor", terminaba y provocaba que todos los asistentes comenzaran a ovacionarle. Por su parte, Gloria Camila Ortega no podía evitar las lágrimas y se fundía en un tierno abrazo con su hermano. Segundos después, José Ortega Cano se unía a ambos y protagonizaban una bella estampa familiar. No obstante, José Fernando no fue el único que habló durante la noche. El novio de Gloria Camila, David García, le dedicaba un romántico piropo a su chica en su 27 cumpleaños. "Es una persona que llegó a mi vida de repente. No me lo esperaba. Es una grata sorpresa ver como poco a poco ha ido creciendo", aseguraba el joven ante la mirada de enamorada de la hija del diestro.

David Flores, el otro protagonista del cumpleaños de Gloria Camila Ortega

Quien también se llevó todas las miradas durante la celebración es David Flores, el hijo pequeño de Rocío Carrasco. El hermano de Rocío Flores se lo pasó en grande y todos quisieron hacerse fotos con él. La excolaboradora de 'El programa de Ana Rosa' comentaba que acabó "reventado porque lo dio todo".