El duro golpe que ha recibido Bárbara Rey tras las palabras de su hijo, Ángel Cristo Jr.

Bárbara Rey no está pasando su mejor momento personal. Después de tener que lidiar con el duro testimonio de su hijo, Ángel Cristo Jr., la vedette ha recibido una triste noticia. Y es que ha muerto su hermano. Ha sido su hija, Sofía Cristo, la que ha anunciado el duro golpe que ha recibido su madre justo cuando está atravesando una semana de lo más complicada.

"No tengo el día hoy", ha empezado diciendo Sofía Cristo en el plató de 'Espejo Público'. Aunque estaba viviendo un día increíble tras entrevistar a su madre en su podcast, todo se ha torcido cuando le han anunciado que había fallecido su tío. "Me acaba de llamar mi madre y me ha dicho que ha fallecido mi tío", continuaba diciendo con el rostro desencajado. Es cierto que llevaba tiempo mal, pero aún así ha sido un duro golpe para su madre, Bárbara Rey.

Sofía Cristo ha anunciado en directo que ha muerto el hermano de Bárbara Rey

"Mi tío llevaba muchos años mal, no tenía una relación muy estrecha con él, peor mi madre ha pasado toda su infancia con él. Es su hermano", ha declarado, consciente de que su madre no está pasando ahora mismo por un momento personal muy bueno. Esto le ha llevado a Sofía a no querer hablar mucho más de la entrevista que ha hecho a su madre: "Me encantaría comentarlo de la manera más normal del mundo porque es una entrevista que mola un montón, pero esta semana ya son demasiadas cosas", ha dicho después de que haya tenido que escuchar las bombas que ha dado su hermano, Ángel Cristo Jr.

Esta noticia llegaba después de que la joven tratara el tema de las adicciones de su madre. La entrevista de madre e hija, en el podcast 'Adictos y neuróticos', ha visto la luz justo el día que la de su hijo. En este espacio, Bárbara Rey asegura que empezó a jugar con tan solo cinco años. Sin embargo, su verdadero pico llegó cuando ella se separó de su marido, Ángel Cristo, una etapa en la que tuvo que hacer frente a numerosos gastos y deudas. Fue ahí precisamente cuando se refugió en los casinos, donde encontró, según ella, una solución temporal a su pésima situación económica.

Una adicción de la que ahora habla abiertamente

Un problema que incluso se hizo evidente durante su luna de miel con el domador del circo en Las Vegas. Así lo recuerda la propia Bárbara Rey ante la atenta mirada de su hija Sofía. Mientras ella asiente y agradece la sinceridad de su progenitora, Bárbara profundiza en recuerdos que para muchos eran un secreto. "Él organizó el viaje de novios cuando nos casamos y en una de las escalas estuvimos en las vegas. Yo me puse a jugar como una loca y gané unos 30.000 dólares de la época cuando solo gasté 500. Le eché mucha valentía...recuerdo que Ángel estaba detrás de mí y cuando tenía fichas él las cambiaba en la caja. Él no sabía jugar, lo gané yo. Nos enganchamos los dos porque ganamos mucho", explica.

Sofía Cristo no ha podido reprimir las lágrimas. Están siendo unos días complicados, en los que tanto ella como su madre han tenido que lidiar con el revuelo mediático que ha provocado no solo la reaparición pública de Ángel Cristo Jr., también sus duras palabras. Las dos están totalmente rotas, porque este habla de ambas en una entrevista que podemos ver al completo en apenas unas horas en 'De viernes', el nuevo programa de Telecinco. ¿Qué otras rotundas declaraciones dará Ángel Cristo Jr.?