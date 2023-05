El duro comentario de Gerard Piqué sobre la cancelación de 'Sálvame'

Si hace unos días conocíamos la noticia de que Gerard Piqué había fichado por Mediaset para emitir los partidos de la Kings League y la Queens League en CUATRO, ahora el futbolista se pronuncia después de conocerse la cancelación de 'Sálvame'. Piqué es consciente de que él ha sido uno de los protagonistas del programa durante los últimos meses después de que se conociera su ruptura con Shakira. Y, a pesar de haber sido uno de los pesos pesados del grupo de comunicación por el que acaba de fichar, no ha tenido ningún impedimento para alabar la decisión del grupo italiano sobre el programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

PIQUÉ a favor de que hayan quitado @salvameoficial de Mediaset y esté la Kings League 😳 #AfterKings1 pic.twitter.com/d14ls09cv1 — Kings League Clips ( @KLClips) May 8, 2023

La noticia del fin de 'Sálvame' no ha dejado indiferente a nadie. Han sido muchos los que se alegran y celebran la decisión de Mediaset España. Precisamente esto es lo que hizo Gerard Piqué durante la emisión de la ‘After Kings’ de este lunes. No solo se alegra, que sino además utiliza un duro calificativo contra el programa. Esto ocurrió en mitad del directo del After Kings cuando Ibai Llanos sacaba a relucir los cambios que se están produciendo actualmente en Mediaset. El que fuera futbolista del FC Barcelona soltaba un: "Hemos hecho que se acabara Sálvame".

La demoledora opinión de Gerard Piqué sobre el fin de 'Sálvame'

Una respuesta tajante que hizo que sus compañeros reaccionaran. Entre ellos, Llanos, que le preguntó si realmente el programa finalizaba el 16 de junio e, incluso, si esto era una condición para firmar el contrato para las retransmisiones de la liga Kings y Queens. "No, no, la verdad que no, no era por contrato que se acabara Sálvame", aclaraba el futbolista entre risas. Sin embargo, a pesar de negar esa condición, sí que aprovechó para lanzar una demoledora opinión: "Que se haya acabado no me parece mal".

"¿Qué te ha hecho Belén Esteban?", preguntaba Ibai Llanos. "¿Qué me ha hecho? No me llevo mal… Pero es indecente todo lo que hacen en ese programa. Es todo mentira. Además, para la sociedad es mejor que se acabe", continuaba espetando de lo más contundente. "Ya tenéis el titular", sentenciaba señalando a cámara y dando por finalizada su intervención sobre este tema.

Gerard Piqué continúa inmerso en sus quehaceres profesionales. La pasada semana Mediaset España anunciaba a través de las redes sociales que adquiere los derechos de emisión en abierto de ambas competiciones. Mientras que de la femenina está por jugarse la primera edición, de la masculina ya será la segunda la que se pueda disfrutar. El propio Gerard Piqué aparecía en un vídeo confirmando este salto a la televisión generalista y compartía la publicación de Mediaset junto a un directo "se viene…". De momento, la emisión del primer partido de la Kings League no ha dado sus frutos y la audiencia cosechada no superó el 3,8% de cuota de share e incluso fue superada por los documentales de La 2.