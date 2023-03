El drama familiar de David Bisbal: "Mi padre ya no me reconoce"

Tras 20 años en el mundo de la música, David Bisbal (43) puede presumir de ser profeta en su tierra, tal y como ha quedado de manifiesto estos días, en los que el cantante ha sido reconocido como 'Hijo predilecto de Almería y de Andalucía'. Dos emotivos actos en los que el almeriense ha hecho un entrañable repaso a su trayectoria y donde ha tenido muy presente a su familia, en especial, a su padre, afectado por una enfermedad degenerativa de la que ha hablado por primera vez. Él es una persona clave en su vida y qué mejor momento para rendirle tributo que este.

“El primer agradecimiento quiero que sea para mi padre que desgraciadamente hace un tiempo que, aunque sigue estando presente, ya no está. Está en otro mundo completamente diferente en el cual ya no nos reconoce a ninguno. Bueno, solamente a Mari, mi madre, a la que la ama con todo su corazón. Y desde aquí quiero mandarle un fuerte abrazo a Don José Bisbal Carrillo. Yo siento que, aunque él no nos conozca o no sepa qué pasa aquí, sabe que tanto aplauso es algo bueno para su hijo y eso me hace muy feliz”, explicaba el artista muy emocionado ante la presencia de su mujer, Rosanna Zanetti, y de su madre, María Ferre, que no pudieron evitar las lágrimas. Todos ellos tenían la voz entrecortada, lo que refleja la emoción desbordante que sienten con tan solo mencionar su nombre.

Su gran campeón

Bisbal también recordó la época como boxeador de su padre, rindiendo de esta forma su particular homenaje a su campeón: “Mi padre es campeón de España de boxeo, pero antes fue campeón andaluz. Recuerdo que cuando jugábamos, él se ponía su flamante cinturón de campeón andaluz y yo trataba de enfrentarme al gigante de mi padre con su cinturón de campeón de España puesto”, aseguraba el almeriense con la voz entrecortada. El artista ha asegurado que, en su caso, el momento tan duro que está viviendo le ayuda a enfrentarse al día a día con más fuerza y a saber valorar la vida que tiene.

Muy pocos conocían la enfermedad que acompaña a la familia hasta que Bisbal decidió abrirse públicamente. Un golpe que ha unido a la familia, quien presume de haber hecho una piña. Especialmente la madre del cantante, que no se separa de su marido y que le cuida de sol a sol.