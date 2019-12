Josele Román fue una de las grandes actrices de los años 70 protagonizando muchos filmes de la época,muchos de ellos englobados dentro del cine del destape, que protagonizó una portada para la revista Interviú. Con el paso de los años, el trabajo fue disminuyendo a la vez que sus problemas económicos fueron aumentando. Hasta ahora. Que reaparece para denunciar en la situación en la que se encuentra.

Tiene una deuda por la que amenazan con deshauciarla

Josele Román ha hablado con ‘Espejo Público’ donde ha explicado la situación en la que está viviendo. La actriz ha confesado que vive con una paga de 650 euros, que es lo mínimo posible en una jubilación. Pero ha asegurado que se gasta más dinero en los casi 30 gatos que tiene en su casa que en ella.

A pesar de confesar que no tiene depresión ni llora por la delicada situación económica en la que se encuentra, sí que tiene pesadillas debido a que desde Hacienda le han amenazado con embargarle la casa, que es lo único que tiene tras tantos años trabajando. La actriz y artista tiene una deuda de 4.000 euros a la que no puede hacer frente.

Vive con 650 euros al mes

En el citado programa, ha hablado de cómo se encuentra justo en plena Navidad: «Hasta que no pague esa deuda me encuentro siempre igual porque es el problema que tengo. No es una deuda de 400.000 euros como deben otros porque sé que en este país debe muchísima gente a Hacienda… Lo que yo debo no llega a 4.000 euros y me están agobiando, que me quieren embargar, la pensión, la casa… te amenazan«, ha comentado en el citado programa.

Josele Román pide trabajo para poder hacer frente a la deuda, ya que ya no le ofrecen ningún papel como actriz. Además vive sola, ya que no tiene ni hijos ni pareja, ya que en el amor tampoco le fue bien. Ahora, solo pide ayuda para quitarse la deuda que le agobia.