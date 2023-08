El director de la cárcel en la que está Daniel Sancho: "Está en tratamiento psicológico"

Daniel Sancho está en la cárcel de Koh Samui, donde, a pesar de tener condiciones precarias, no son las más difíciles de Tailandia. Allí se encuentra desde que el juez decretara prisión provisional para él, donde lleva desde el pasado 7 de agosto. Obligado a estar aislado por el protocolo anticovid y a solo tener contacto con su abogado, se ha descubierto cómo han sido los primeros días del hijo de Rodolfo Sancho en su celda. Tras confesar que habría asesinado y desmembrado a Edwin Arrieta, un cirujano colombiano que conoció hace más de un año, ha entrado en una prisión asiática. Aunque los trabajadores del centro penitenciario le han visto nervioso, aseguran que "debe hacerse pronto a la idea" de cuál es su nueva situación. Por el momento, el director de la cárcel ha roto su silencio en un programa de televisión y ha confirmado entre otras cosas que Daniel Sancho no tendrá cama a partir de ahora.

Las explicaciones del director de la cárcel

"Los presos no tienen camas. Hay algunas colchonetas", ha confirmado en 'El programa de Ana Rosa'. Actualmente estaría junto a 5 presos que como él están en situación de aislamiento y habría hecho varias peticiones entre las que destacan "vitaminas", las cuales le entregará la enfermera muy pronto. Tal es su estado de nervios que está "recibiendo tratamiento psicológico" y es que empieza a darse cuenta de cuál es su futuro a partir de ahora. Si bien en un principio decía estar tranquilo y ser consciente de que deberá adaptarse a su nueva vida, entrar en la cárcel ha sido un choque de realidad.

Además, Daniel Sancho ha solicitado una mejor comida que la que hasta ahora se le ha proporcionado, pero solo le han dado la opción de repetir del menú que hasta ahora se le estaba dado, el mismo que al resto de presos. "Está comiendo bien", matizaban. Solo podría cambiar algo si con su propio dinero quisiera pagar otros platos o salsas, opción permitida también al resto de presos.

Por otro lado, el director del centro en el que Daniel Sancho pasará los próximos meses ha descubierto que ya le han cortado el cabello, que se está siguiendo de cerca su salud y que le han negado la posibilidad de "hacer una llamada personal", en concreto, a su familia. Esto último dejaría ver que Daniel Sancho ahora no tiene teléfono móvil en su poder, un privilegio que sí habría tenido, a pesar de estar detenido en sus primeros días.

La policía tailandesa sigue trabajando para recabar todas las pruebas acerca de este crimen que ahora está en boca de todos. A pesar de que el caso está siendo muy seguido en Colombia y en España, en Tailandia todo lo contrario. Habría, según los expertos, saturación de delincuencia y eso habría cansado a la población. Eso no quita que llame la atención que 'The Bangkok Post' haya borrado las últimas noticias de Daniel, artículos en los que se recogían sus declaraciones, palabras en las que contaba que había tardado tres horas en desmembrar a Edwin.