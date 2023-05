En verano de 2020 saltó la inesperada noticia de que Paloma Cuevas y Enrique Ponce habían roto su matrimonio. Una sorprendente ruptura que nadie se esperaba porque era una de las parejas más consolidadas de nuestro país. Sin embargo, todavía quedaban mucho por delante y poco después de conocer que habían tomado caminos separados, fuimos testigos de que el diestro estaba ilusionado de una joven almeriense llamada Ana Soria. A día de hoy, ambos siguen viviendo su historia de amor y tras varios años de silencio, han dado un paso al frente al conceder su primera entrevista en 'El Hormiguero'.

Horas antes de sentarse en el plató de las hormigas más famosas de nuestro país, Ana Soria estaba "muy nerviosa", tal y como aseguraron a SEMANA. Y no era de extrañar. Tras tres años de silencio y de que su relación estuviera en el foco mediático, la joven almeriense se sentaba para hablar en primera persona cómo ha sido su historia de amor y defenderse de todas las acusaciones que ha tenido que soportar durante todos estos años. Durante su charla con Pablo Motos, Enrique Ponce también reveló cómo comenzó su historia de amor con Ana Soria y qué sintió el día que la vio por primera vez.

El torero ha hablado de esa primera vez. Lo de Enrique Ponce con Ana Soria fue amor a primera vista durante una tarde de toros en Almería: "Yo fui a torear a Almería y bueno estando allí en el callejón, yo la vi en el tendido. La vi ahí sentada". "Hasta el punto que me di cuenta yo. Primero pensaba que mirara en general, mirara para arriba pero no, me miraba a mí", respondía Ana Soria. "Le pregunté a un amigo de allí de Almería que estaba conmigo en el callejón si conocía a esa chica. Me dijo que sí porque era hija de un amigo suyo. Le pregunté cómo se llamaba. Me dijo su nombre y hoy en día es muy fácil encontrar a la gente. La busqué y la encontré", decía entre risas.

El hecho de ver a Ana Soria en la grada no hizo más que motivar a Enrique Ponce, que confiesa que "ese día corté cuatro orejas". Si la hemeroteca no falla, el día que el torero cortó cuatro orejas en la Plaza de toros de Almería fue el 24 de agosto de 2017, unos años de que saliera a la luz de manera oficial su relación con la joven. Por lo que ese sería el día en el que Enrique Ponce conoció a Ana Soria y comenzara su andadura para conquistarla. Hasta el día de hoy.

La joven también ha contado cómo vivió ese día. "Yo al principio estaba confundida. Al principio no pensaba que me estuviera mirando a mí. Yo iba con una amiga que me dijo 'pues yo creo que sí'. Hubo un momento en el que cruzamos miradas. Yo la evitaba al principio porque me daba vergüenza y no me creía que me estuviera mirando a mí. En ese momento yo te prometo que sentí algo especial. A mí el mundo se me paró ahí. Tuve una sensación que nunca había tenido. Solo en una mirada, te lo prometo", ha zanjado sobre ese día en el que comenzó su historia de amor sin que ellos ni siquiera lo supieran.

Ha sido tal el revuelo que han causado las declaraciones de Enrique Ponce, que señalaban el comienzo de un romance en el año 2017, que Ana Soria ha salido en su defensa. "A los pesaditos. Enrique recuerda que triunfó y salió a hombros pero, joder, no se acuerda del número exacto de orejas. Así que decidme vosotros cuántas cortó en feria de Almería de 2019 y acabamos antes con el tema. Ese es el año, guapos", explicaba en sus redes sociales viendo el revuelo que han causado las declaraciones del diestro.