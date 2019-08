Bertín Osborne está en el ojo del huracán después de que dijese no entender el movimiento feminista en España. Ahora sale un vídeo en el que habla de cómo ha pegado a mujeres, aunque no se siente orgulloso de eso

Sin duda, esta es la peor semana de Bertín Osborne como personaje público y es que su figura se ha visto perjudicada después de que vertiera unas desafortunadas declaraciones sobre el movimiento feminista en España que están siendo duramente criticadas. Son muchas las personas anónimas que le han querido mostrar su descontento hacia su particular visión sobre la lucha feminista en nuestro país, el cual él no comparte, pero también muchos los famosos que han aprovechado el momento para dejarle claro que no están de acuerdo con él.

Bertín Osborne estalla ante el aluvión de críticas de las feministas

La primera en responder con dureza fue Julia Otero, periodista que quiso rescatar del olvido un vídeo del año 1988 en el que le entrevistaba y le preguntaba precisamente sobre su fama como machista. Bertín Osborne se revolvió en su silla y la respuesta dejó boquiabierta a la conductora del programa, pero quizá este no sea el peor vídeo antiguo al que debe hacer frente.

Bertín Osborne manda a las feministas a África y así responde Julia Otero

La actriz Melani Olivares también ha querido alzar la voz contra las declaraciones de Bertín Osborne. Lo ha hecho de manera muy contundente, pero no solo con sus palabras, sino acompañando su alegato con un vídeo que se ha convertido en viral, a pesar de haber sido filmado hace ya más de 30 años. En él, un jovencísimo Bertín Osborne confiesa en una entrevista en la televisión pública, haber “pegado a mujeres”. Reconoce no sentirse orgulloso de esta faceta suya, pero no tiene reparos en decir que sí, “lo he hecho”.

Bertín Osborne hablaba de boxeo en el programa ‘De la mano de…’ y decía que “antes era una persona muy violenta, ahora ya nada. Ahora lo hago porque me divierte, es un deporte que me relaja y que me hace sudar”, reconocía sin mayores problemas. Después, entró a hablar sobre su relación con las mujeres y algunas reacciones adversas que recibió por parte de estas: “Me han hecho de todo, me han roto sillas en la espalda, vasos de cristal… aunque reconozco que sí estaba todo justificado”.

En esta conversación, el presentador le pregunta: “Estas manos que tantas pieles de mujeres han acariciado, alguna vez le pegaron a alguna mujer”. La respuesta de Bertín Osborne fue la que se puede ver en el vídeo: