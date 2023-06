El día más duro de Belén Esteban

El 23 de junio quedará marcado para Mediaset, Telecinco y todo el equipo de La Fábrica de la Tele. 'Sálvame', su buque insignia, llega esta tarde a su fin con un programa especial desde las 16:45 horas hasta las 21:00. Todos los trabajadores, colaboradores y espectadores podrán decir adiós a un formato que ha ocupado las sobremesas del grupo de Fuencarral desde hace más de 14 años. Entre todos los que tienen que afrontar, como puedan, esta despedida se encuentra Belén Esteban. Es uno de los rostros que están desde el comienzo del mismo y que han cogido fuerza desde entonces. En SEMANA hemos podido saber que este adiós "está siendo muy duro para ella. Su vida ha girado en torno a 'Sálvame' y nunca imaginó un final así, en horas tan bajas para el programa y sin Jorge Javier Vázquez".

Este 2023 está siendo un año desigual para la de Paracuellos del Jarama. A las secuelas que ha afrontado por la caída que sufrió hace más de un año, se suma ahora esto. Además de despedirse, por el momento, de los telespectadores se une la ausencia de su gran amigo al frente del que es su programa. "No lloro de pena, lloro de alegría. 'Sálvame' acaba, es verdad que tenemos que descansar, que tienen que venir cosas nuevas...pero ese día me gustaría que estuvieras a nuestro lado porque te echamos de menos", le rogaba ante las cámaras. Supone un "bajón" en un momento en el que no era esperado y en el que consigue diversificarse en otros proyectos como con su empresa, "Sabores de la Esteban", que continúa con sus productos y nuevos lanzamientos.

La difícil fractura que sufrió Belén Esteban de tibia y peroné en plena emisión de 'Sálvame'

En uno de los números del mes de marzo de SEMANA, la propia Belén Esteban confirmó cuáles son los siguientes pasos que tenía que dar a raíz de su caída en 'Sálvame' el año anterior. Se encontraban realizando una prueba al estilo de 'Supervivientes' cuando 'la princesa del pueblo' terminó cayendo y necesitando atención médica. "Estoy mucho mejor, todos los días voy a rehabilitación y me está viniendo muy bien.

El único problema es que voy a tener que volver a pasar por el quirófano porque me tienen que operar de dos dedos, de la fractura tan grande que me hice se me ha quedado el tendón cogido en los dedos y los tengo doblados", nos contaba. Una fractura de tibia y peroné que la obligó a estar de baja durante 8 semanas mínimo, era lo que finalmente los médicos le indicaron que sufría en 2022. Su pierna ahora, aunque está ya muy avanzada en su recuperación, continúa algo resentida.

El inesperado final de 'Sálvame' que sorprendía a todos sus colaboradores, incluida Belén Esteban

Nada hacía presagiar que el final de este programa estaba tan cerca. Mediaset inició una nueva etapa con el adiós de Paolo Vasile del grupo avanzado a finales del año pasado y que se haría efectivo cerca de febrero de 2023. Se produjo entonces la llegada de nuevas personalidades a la directiva y comenzaría una nueva ruta, con un código ético y una lista de personajes que no pueden ser nombrados incluido. Ni Belén Esteban ni ninguno de sus compañeros esperaron la noticia que, finalmente, se confirmó hace algo más de un mes: 'Sálvame' se cancela.

Tardes llenas de exclusivas, de pulpillo, de momentos para recordar y otros para reír que quedaran ahora en la hemeroteca. Es momento, por ello, de "quemarlo todo". Además de coincidir la despedida con el segundo aniversario de la muerte de Mila Ximénez es también la noche de San Juan. Por ello, en SEMANA supimos que una hoguera sería la gran protagonista de esta despedida, decir adiós a todo para dar la bienvenida a lo nuevo.