El día que María Jiménez encañonó a Pepe Sancho con una pistola

El hijo de María Jiménez (73 años) ha seguido los pasos de Ángel Cristo Jr (42 años). Eso sí, sin cargar contra su progenitora, quien falleció el pasado mes de septiembre tras dos años luchando contra un cáncer de pulmón. Alejandro ha decidido hablar de su familia y revelar el infierno que vivió durante el matrimonio de sus padres, también cuando este acabó. Fue testigo de terribles episodios y de cómo la cantante hizo frente a unos malos tratos a manos de su marido, Pepe Sancho. Una complicadísima etapa de la que Alejandro Jiménez tiene duros recuerdos, capítulos escalofriantes y que por primera vez serán narrados en su boca en televisión. Y es que, por fin, se sienta en '¡De viernes', encuentro muy esperado del que ya se han cebado algunos fragmentos.

Aunque María Jiménez sí se confesó acerca de alguno de ellos, todavía no conocíamos la versión de su hijo, Alejandro Jiménez. Otro punto de vista de una misma historia que durante décadas ha copado titulares. Nos referimos al día en el que ella mirando a cámara contó el enfrentamiento que acabó con un disparo al aire: "A mí me odiaba ese hombre [...] Desde mi punto de vista era un psicópata. [...] Un día llegó y me rajó la cara. Yo me volví loca cuando me miré al espejo y me vi con la cara rajada. Me fui al dormitorio, que había una pistola, y lo llamé a gritos. Le marqué con la pistola. Se tiró en la puerta, en el suelo. Le dije 'no te voy a matar porque no soy una asesina' y disparé para otro lado. A partir de ahí ya no me pegó más, pero ahí llegó el maltrato psicológico". Un ejemplo de los días y noches que este matrimonio vivió durante más de dos décadas y que se terminó cuando ella gritó su mítico "se acabó".

María Jiménez en más de una ocasión ha afirmado que Pepe Sancho "fue el gran error de su vida". De cómo todo comenzó con un flechazo, pero se tornó a una pesadilla digna de cualquier película. Se abrió en canal en 'Mi mundo es otro', siendo ese proyecto el último que vio la luz antes de su triste muerte.

Tras tres meses de la muerte de María Jiménez, Alejandro habla en un plató también sobre los últimos años de la vida de su madre. Una década marcada por la enfermedad en la que él siempre estuvo a su lado y en la que jamás le quiso soltar de la mano. Madre e hijo estaban unidos y así se lo demostró hasta el final de sus días. "Son diez años de cánceres, comas...", recuerda él dolido. La ha llorado, pero pocas veces ha hablado de ella en la pequeña pantalla como ahora. El hijo de la querida María Jiménez no puede evitar romperse al confesarse acerca de los últimos minutos de vida de su madre, quien no sabe si era consciente de sus últimos alientos. "Voy, la abrazo, le doy un beso en la frente, y ella hace así como con los ojitos. No sé si ella se dio cuenta o no", dice entre lágrimas.