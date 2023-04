El día importante para Alba Carrillo tras su despido de Mediaset

Borrón y cuenta nueva. Alba Carrillo comienza una destacada etapa de su vida después de que Telecinco haya optado por prescindir de sus colaboraciones. Una noticia que se dio a conocer el pasado lunes y tras la cual ha recibido un aluvión de mensajes de apoyo. Fiel a su carácter vital, la exmujer de Feliciano López continúa con su día a día, y este sábado, 22 de abril, tiene una jornada importante por delante.

Alba Carrillo está llevando con mucha entereza el despido y lo ha hecho rodeada de los suyos. Su familia y amigos están siendo su mejor bálsamo. Así que gracias a las redes sociales, hemos conocido que ha dejado a un lado los temas profesionales para disfrutar al máximo de un plan que llevaba tiempo en su agenda marcado en rojo. "De esos días importantes en la vida", reconocía en su perfil de Instagram dejándose ver en el interior de un vehículo en el que también viajaba su hijo, Lucas, fruto de su relación con Fonsi Nieto. Muy elegante con un traje con bordados florales iba en dirección a un bautizo. Ha sido ella misma quien ha mostrado la foto del traje bautismal del bebé, una instantánea que iba acompañada de estas palabras: "Hoy continúa una tradición".

El reciente despido de Alba Carrillo

La colaboradora da por finalizado un importante capítulo de su vida y así lo dejó plasmado en un mensaje que escribió hace unos días en redes. "La tele es mi medio natural y allí soy feliz. Se cierra un ciclo pero comienza una etapa llena de cosas buenas y proyectos bonitos y espero que me acompañéis! Nada me haría más feliz!". SEMANA ha revelado los verdaderos motivos de su salida de Telecinco. La colaboradora ha sido incluida en la lista de personajes vetados en los contenidos de la cadena de Fuencarral.

Tal y como ha podido saber nuestra revista, la nueva dirección de Telecinco no desea un perfil como el de Alba Carrillo. "Quieren huir de las polémicas", nos explican. "Ha sido vetada por estar personada en la operación Deluxe contra La Fábrica de la Tele. No va a volver. Telecinco no quiere tener a nadie trabajando que demande a sus productoras". Cabe recordar que la productora citada está participada por Mediaset.