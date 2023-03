El detalle sobre Jessica Bueno y Pablo Marqués que Jota Peleteiro pasó por alto

Este fin de semana se ha abierto la caja de Pandora en la vida de Jessica Bueno y su ex, Jota Peleteiro. El exjugador de fútbol ha dejado a muchos sorprendidos al compartir una foto de la modelo acompañada de Pablo Marqués en un restaurante. No contento con compartir una imagen de los dos disfrutando de una comida juntos, publicaba unas explosivas palabras: ""El divildos y Jessica Bueno... cómo tiene el ojo el divildos, no falla. Ahora me va tocar mantener a dos palanquines". Sus incendiarios comentarios no dejaban lugar a dudas: no parecía muy conforme con el nuevo acompañante de la madre de sus hijos. A la polémica que se generó en las redes se sumaba su actual pareja, Miriam Ruiz, quien también compartía un controvertido mensaje en sus redes sociales. Fue tal la que se montó que el propio Marqués no tardó en responder de manera tajante al deportista alegando que sus comentarios no tenían "fundamento". Jessica también se ha pronunciado. Este lunes, la modelo ha confesado que "le incomoda" lo que ha dicho de ella el padre de sus dos hijos menores: "Yo voy a seguir siendo prudente, voy a optar por los hijos que tenemos en común... pero me sorprende esa publicación, me incomoda y no me agrada". Ahora, una de las preguntas que todos se cuestionan es qué relación existe entre Jessica y Pablo, si han empezado un idilio, si son solo amigos, o desde cuándo se conocen. Pues bien, ya tenemos respuesta a alguna de estas cuestiones.

Al parecer, Jessica Bueno y Pablo Marqués han tenido un acercamiento hace muy poco tiempo. Lo suyo, -sea lo que sea lo que exista entre ellos-, no iría tan en serio como para que el exjugador de fútbol tenga que preocuparse por la pensión que esta recibe tras haber firmado el divorcio, el pasado 2 de diciembre. Según ha adelantado este lunes Antonio Rossi en 'El programa de AR', la modelo y el ex de Lara Dibildos -al que Peleteiro califica como 'El Divildos'- han entablado contacto recientemente. "Me dijo que la había conocido este fin de semana, que es una persona maravillosa, que no le iba a afectar esto ni iba a entrar, que no entendía nada, no entendía los ataques ni que le denominara 'El divildos", ha explicado el periodista en el programa de Telecinco. De ser así, las imágenes de su cita en un restaurante podría corresponder a uno de sus primeros encuentros. ¿Conocía este dato Jota Peleteiro antes de lanzar sus pullas contra ambos? Es un detalle que podría haber pasado por alto.

Sea como fuere, Jota Peleteiro ha dejado claro ya que la ruptura con Jessica Bueno no está siendo en absoluto amistosa. Sus declaraciones sobre lo que hace la joven en sus ratos de ocio evidencian la batalla campal que existe entre ellos. Y a la que Pablo Marqués es completamente ajeno. Él mismo ha puesto los puntos sobre las íes en respuesta a las palabras del exdeportista. "No conozco a la persona que ha publicado esto story y no voy a entrar a valorarlo ya que no tiene fundamento. Quiero pedir disculpas a Lara (dice refiriéndose a Lara Dibildos) si esto le ha podido afectar en un momento tan difícil para ella. También siento si esto le ha podido afectar a Jessica , a su familia y su entorno. Creo que no se debería hacer debate sobre estos temas cuando puede haber menores que les hagan daño o pueda llegar a afectarles. No sabemos de qué modo puede afectar a su entorno y los adultos debemos protegerlos y no entrar en conflictos. Nuestros jóvenes son la proyección de nuestro futuro y hay que cuidarlos (...)", ha empezado diciendo Marqués.

Pablo Marqués ha explicado que no va a hablar sobre su vida privada, por lo que no cree necesario confirmar o desmentir si mantiene o no una relación sentimental con Jessica Bueno. "No voy a hablar de mi vida privada ni mi intimidad. Soy una persona muy sencilla, normal y honrada que se debe a su empresa de ingeniería. Espero que con esto esté todo solucionado. Todo está bien, en calma y sin rencor por mi parte", ha asegurado este fin de semana el modelo.

El revuelo formado tras las palabras del que fuera as del balón ha sido tan enorme que en el 'conflicto' ya se han visto implicadas terceras personas. Este lunes le han preguntado por el tema a Irene Rosales. La mujer de Kiko Rivera no ha dudado en contestar que la ve bien : "Yo creo que sí, que está muy feliz". Sostiene que la relación entre ambas es cordial: "El contacto que tenemos que tener lo tenemos, pero no tengo porqué saber más de su vida así que nada... Que vaya todo muy bien y si ella está feliz, pues todos estamos muy bien. No es nada que me incumba. Pero lo importante es que está bien ella, que está feliz".