El desternillante relato de Marron sobre su reciente paternidad en su regreso a 'El Hormiguero'

Marron ya se reincorporado a su trabajo. Tan solo un mes y medio después de convertirse en padre junto a Arancha Morales, el colaborador ha regresado a 'El Hormiguero'. Este lunes 10 de abril se convirtió en uno de los grandes protagonistas del espacio, pues contó con todo lujo de detalles cómo está siendo esta etapa como padre primerizo. Feliz y con su característico humor, robó carcajadas al público hasta convertirse en uno de los nombres más repetidos en Twitter, la red social del pajarito. Con el objetivo de dejar claro lo que había echado de menos su día a día, comenzó diciendo: "¡Madre mía! Hace 18 años que me fui. El niño está de Erasmus ya".

"Mes y medio ha pasado. Vuelvo igual de tonto y algo más viejo. Ahora tengo una cana por cada eructo de mi hijo", añadió, lo que provocó las risas entre los invitados, Belén Rueda y Emilio Gutiérrez Caba. Tras agradecer a su compañero Gálvez haberle sustituido con nota durante su ausencia, Pablo Motos le pidió que contara tanto lo bueno como lo malo de esta etapa. "Sabemos que echas de menos a Gael, que ser padre es muy bonito. Pero, ¿podrías contarnos las cosas no tan bonitas? Por favor", preguntó el presentador.

El de Toledo no solo quiso reparar en su llegada a casa, sino también en el momento del parto. En su caso el suyo fue natural, en concreto, el pasado 22 de febrero. Fue de hecho su jefe el que dio la noticia en directo: "Marron ha sido papá hoy a la una de la mañana". Ocho semanas después de este momento, él ha explicado cuál fue su sensación al ver por primera vez a su hijo. "Esto no os lo vais a decir nadie pero si el parto es natural hay una alto grado de posibilidades de que el bebé salga con la cabeza como un pepino. No un poco, como un caracono (...) Cuando nació Gael y se lo pusieron a Arancha, estaba morado. Yo dije 'hemos tenido una berenjena'. Lo bueno es que vi a la matrona muy tranquila así que asumí que eso volvería a su ser", ha comentado.

Una vez recibida el alta hospitalaria y ya los tres en casa, el proceso ha seguido su curso, un camino del que él tiene su particular visión. "Uno de los primeros días en casa, cuando estaba en cambiador, le entró hipo, eructó, se cagó, se meó y se tiró un pedo. Pensé que se iba a derretir (...) Así que yo tengo que hacer la cata del palillo. Abro pañal por un lateral, meto un lápiz y se está manchado, ya sabemos que ha pasado", ha asegurado. Ahora vivirá la paternidad de otro modo, combinándola con el trabajo mientras su pareja agota su baja y está con su pequeño un poco más.