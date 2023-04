El desplante de Anabel a Isa Pantoja: posa con Raquel Bollo

La feria de abril de Sevilla reúne cada año a un gran número de rostros conocidos. Allí coinciden en las casetas para celebrar juntos esta fiesta tan importante para la capital hispalense. Anabel Pantoja lleva unos días ya en la ciudad y posa vestida de flamenca sintiéndose "más sevillana que el solomillo al whisky". Comparte cada uno de los pasos de estos días de diversión y, entre las personas con las que ha coincidido, se encuentra Raquel Bollo. La fotografía sorprendía a muchos después de la bronca que protagonizó la diseñadora y una persona muy cercana a ella, su prima Isa Pantoja. Ambas rompían a llorar en 'Fiesta' después de lanzarse numerosos reproches y señalarse que, tanto ella como sus hijos, Manuel Cortés y Alma Bollo, la tratarían como una "Pantoja de segunda".

Era el pasado sábado cuando estalló la guerra y las lágrimas entre ambas y el lunes aparece esta fotografía en su perfil en redes sociales. En ella ambas aparecen muy sonrientes y dándose un beso en la mejilla. "Aquí no se cuenta nada, pero a Manuel se le deja por tierra. Me he partido la cara por Isa en cada plató, así que de generosa nada. Dejad a Manuel tranquilo", defendía enfadada Raquel Bollo a su hijo. Isa Pantoja no se quedaba callada y le pedía que bajaran el tono: "No, ya está, Raquel. Porque es un tema muy feo. ¡Si tú gritas, yo también grito!", añadía la joven.

La empresaria entendía que se estaba haciendo todo porque Asraf ganara la edición del reality en Honduras y no quería que eso le pasara factura: "Si quieres el concurso para ti, pero no te lleves delante a la familia ni permitas que lo estén haciendo. El maletín ahora mismo, para Asraf, pero eso es lo único que te vas a llevar. Un concurso no lo vale todo". Raquel Bollo es familia y amiga de Isabel Pantoja y, por eso, esta situación con su hija se hace tan complicada porque puede llegar a pasar factura a todos los que les rodean. Anabel Pantoja también ha posado, como siempre que puede, junto a su madre y sus amigos que allí la esperan en cada una de las visitas que realiza.

Los constantes enfrentamientos entre Raquel Bollo e Isa Pantoja

Isa Pantoja y Raquel Bollo no van a dar su brazo a torcer y así lo han demostrado. Eso puede llevar a parte de su entorno a tener que posicionarse. Lejos de las cámaras cada una hace su vida por separado, como es este caso de la feria sevillana. La joven acudía este sábado a una caseta y parecía no haber coincidido con ella. En 'Supervivientes' protagonizan acalorados debates siempre que los vídeos en los que aparecen Asraf Beno y Manuel Cortés se comentan. La visita que la estudiante de Derecho realizó hace unos días a Honduras para sorprender a su prometido no le gustó nada a la diseñadora.

Las palabras que le dedicó a su primo le podrían haber generado dudas en su concurso: "No me gusta que algo externo los desestabilice". Una y otra se cortaba y era la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' la que zanjaba el tema. "La que estás como los burros eres tú que has sido quien ha sacado otra vez eso. Yo creo que él ha visto por mi vista y otras cosas que no está haciendo un buen concurso y puede cambiar".