El desnudo integral de Laura Matamoros por el que se siente "avergonzada" e "insegura"

Laura Matamoros es una de las protagonistas del programa 'Desnudos por la vida', donde coincide con otros rostros conocidos como Anabel Pantoja o Soraya Arnelas, que precisamente acaba de anunciar en exclusiva en SEMANA que espera su tercer hijo. Para la hija de Kiko Matamoros está siendo una de las experiencias más complicadas de su vida, ya que ha revelado el complejo físico que tiene, algo que espera superar ahora: "Tengo un cuerpo muy grande y recibo muchas críticas porque tengo cuerpo de hombre... es verdad, entonces siempre intento taparme. Me lo han dicho tantas veces que al final digo 'pues sí", reconocía hace unas horas.

Ahora Laura Matamoros ha dado el paso de dar un primer paso para superar este complejo y ha posado para una sesión de fotos en la que aparece totalmente desnuda. La joven no ha dudado en compartir una de las imágenes en la que la vemos al descubierto. Ella misma ha desvelado cómo vivió esta sesión de fotos, la más difícil hasta la fecha: "En el programa literalmente me desnudé… cuando nos dijeron que teníamos que desnudarnos para hacer una sesión de fotos y que era parte de sentirnos seguros… me sentí muy avergonzada y a parte de insegura, MUY insegura... rara. No sé cómo explicarlo, yo solo pensaba en q lio me había metido… por una buena causa claro… pero estaba ya en todo el ajo 😂😂✌🏾✌🏾✌🏾 el fotón es increíble 🤍🍿 para mí ya, para toda la vida", ha reconocido la joven.

Laura Matamoros comparte su desnudo integral más impactante

Esto ha significado un progreso en Laura Matamoros. Y el paso que ha dado ha sido de lo más aplaudido: "Pues estas bellísima", "ESPECTACULAR LAURA PRECIOSA 😍😍🥰🥰🥰🥰💖💖💖💖🔥🔥🔥🔥", "Muy guapa. Espero q no hagas caso de lo q te dicen porque madre mía. Qué poco respeto 😘", "🔥🔥🔥🔥 bellísima", "Hija, pero si estás sensual, estás cañón!!! 🙌😍", "Fotón ❤️❤️❤️".

Laura Matamoros ha recordado lo mal que lo pasó durante su época del colegio: "Desde pequeña en mi clase era la más alta, la más grande... y decían 'Mírala que parece un chico'", contaba Laura, lo que le ha provocado un "trauma, traumazo". Unas duras palabras que a sus compañeras (y a nosotras) les costó digerir. Samanta Villar se emocionaba al escucharla: "Me ha emocionado mucho porque la veo tan bonita y que ella no se vea a sí misma así, me ha dado mucha pena". "Siempre intento taparme", confesaba la hija de Kiko Matamoros. Sin embargo, pese a los nervios que le producía mostrarse de esta manera ante las cámaras, Laura no dudaba en poner todo su esfuerzo y desnudarse, dejando atrás los complejos y aceptando su cuerpo. "Bravo por ser así, eres maravillosa", le decía la coreógrafa Sonia Dorado ante sus palabras, acompañadas de un fuerte aplauso de sus compañeras, entre las que se encontraban Soraya, Anabel Pantoja, Samanta Villar, Marisa Jara y Jenny Llada.

Eso les llevó a desnudarse para dar puerta a las críticas: "El desnudo es lo más natural que hay, pero da vergüenza. El programa nos ha dejado huella para que disfrutemos del desnudo y aceptemos nuestro cuerpo. Si no te quieres tú es difícil que otro lo pueda hacer".