El desgarrador mensaje de Ana Obregón por el Día de la Madre al recordar a Álex Lequio

Este primer domingo de mayo, fecha en la que se celebra el Día de la Madre, es un momento muy difícil para Ana Obregón. A pesar de tener en sus brazos a su nieta, la pequeña Ana Sandra, sigue teniendo en mente a su hijo, Álex Lequio, quien fallecía a los 27 años en 2020. Teniéndole hoy más presente que nunca, la actriz ha conmovido a todos con una publicación en la que aparecía conteniéndose las lágrimas y leyendo un capítulo de su libro.

"Feliz día de la madre. Mi chico de las Musarañas, seré tu mamá eternamente. Feliz día de l madre a todas las madres: a las madres que tienen la suerte de tener a sus hijos vivos, pero en especial a las madres que han tenido que devolver a su hijo al cielo", escribe junto a un vídeo en la que podemos verla visiblemente emocionada leyendo uno de los capítulos del libro que comenzó a escribir su hijo, pero que finalizó ella. En concreto, el capítulo en cuestión que relata a sus seguidores tiene como protagonista al Día de la Madre que vivieron ambos en Nueva York hace unos años. "Jamás olvidaré ese día. Te escapaste del hotel recién dada una quimioterapia mientras me estaba duchando para comprarme un ramo de rosas blancas", se le escucha decir.

La nueva etapa de la vida de Ana Obregón

A pesar de este difícil día para ella, lo cierto es que también tiene un motivo para sonreír: la pequeña Ana Sandra. La llegada de la pequeña a su vida ha supuesto un soplo de ilusión y esperanza para la actriz pues en los últimos años ha tenido que decirle adiós a los mayores pilares de su vida, su hijo y sus padres. Ahora, la investigadora de 'Mask Singer' continúa su vida en Miami a la espera de regresar a España tras su nueva maternidad. Quiere aprovechar cada segundo que tiene para estar junto a la recién nacida y ha dejado de lado otras aficiones y rutinas que siempre ha tenido entre manos.

Aunque no es ajena a la polémica y el revuelo social que ha causado su nueva maternidad en nuestro país, lo cierto es que Ana Obregón mira hacia otro lado y trata de disfrutar de este momento que le ha regalado la vida. Tiene claro que quiere dedicarse en cuerpo y en alma a la pequeña y con miras al futuro no descarta volver a repetir el proceso. "¿Habrá un hermanito para Anita?", le preguntaron en un programa especial que hizo Telecinco hace algunas semanas. Ella no dudó en responder con toda la naturalidad del mundo: "Vamos a ver, poco a poco, poco a poco". Además, también defendía a Ana Sandra de los comentarios: "Esta cosita tiene derecho a vivir, ¿vale?".