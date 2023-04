El dardo de Esther Doña: ¿directo a la pareja del juez Pedraz?

La nueva paternidad de Santiago Pedraz con la abogada y economista Elena Hormigos ha pillado a muchos por sorpresa, también a la expareja del juez, Esther Doña. En el punto de mira por la noticia, ha querido publicar en su perfil de Instagram un divertido vídeo que es un dardo en toda regla.

"Mira, yo no creo en la competencia. Porque usted no puede ser yo y yo no quiero ser usted", se escucha decir en este post en el que aparece junto a su mascota. Un vídeo viral en Tik Tok que contiene la canción 'No Me Mata Nadie', un tema interpretado por Mozart La Para y Nitido Nitendo. Sus seguidores también han visto este mensaje como una indirecta y han querido pronunciarse: "Pero claro nena!!! 🔥 tú vales mucho…", le decía una fan. "Única", añadía otra. "¿Eso lleva nombre y apellido?", se preguntaba un internauta.

Las declaraciones de Esther Doña

La colaboradora de televisión ya se ha pronunciado largo y tendido sobre la nueva paternidad de su expareja quien espera su cuarto hijo. En el programa 'Y ahora Sonsoles' reconocía que le había pillado de imprevisto. "Como a todos, ¿no? Con cuatro meses de relación está embarazada de tres", indicaba. Además, no dudaba en ser tajante: "Me parece bastante irresponsable que, cuando la conoces de hace unos meses, se supone, vayas a tener un hijo. Ella viene de un divorcio, él tiene también y de repente te embarazas".

“Doy gracias a Dios de no haber sido madre con él visto todo lo que ha sucedido”, subrayaba. Cabe recordar que la pareja tenía intención de casarse, pero rompieron de forma inesperada. Esther Doña aprovechaba para recalcar que ella jamás pensó en tener hijos con el juez: "Un niño requiere mucho tiempo y a él le encanta viajar. En ningún momento me había planteado esto con él porque no es como tomar una 'Coca cola'". Además, la que fuera mujer del difunto Carlos Falcó también cuestionaba la edad de Santiago Pedraz quien actualmente tiene 64 años. “Es una persona con una edad y ha sido llegar y besar el santo. Me parece injusto lo que se le hace a Ana por ser mujer y él... Santiago también es abuelo".