Quedan apenas cinco meses para que Tamara Falcó e Íñigo Onieva den el paso más importantes de sus vidas. La pareja ha retomado los preparativos de su boda, que se celebrará el próximo 17 de junio. En el nuevo número SEMANA, a la venta desde este pasado miércoles, podrás ver las imágenes de la pareja acudieron a la iglesia que le pertenece a 'El Rincón', el lugar en el que se van a dar el 'sí, quiero', para hacer algunos trámites. Por ahora parecen no tener claro dónde van a hacer la ceremonia, pero el cura de Aldea del Fresno, que es el que les ha ayudado a hacer algunos papeles, ha dado algunos detalles por ahora desconocidos.

El cura Gustavo ofrece detalles desconocidos de la boda de Tamara e Íñigo

El cura Gustavo, que ha hablado varias veces con la pareja ha querido dejar claro que lo normal es que se casen en la iglesia o parroquia que les pertenezca, y no en la iglesia de 'El Rincón': "Personalmente no sé nada de ellos, solo que lo normal es que todo bautizado se case en el templo parroquial o en un lugar sagrado. Está previsto dentro del derecho canónico que si el obispo o el Olegario del lugar lo autoriza, se casen en otro lugar que no fuera la parroquia. Si ella o cualquier persona se quiere casar en un lugar distinto a la parroquia, tiene que hacer los trámites en su parroquia y es lo que se llama expediente parroquial. Luego, como nosotros estamos en otra diócesis que es la de Getafe, con esos papeles tendría que pedir permiso al obispado, pedir la autorización si el obispado considera que sí, que es justo que lo haga, pues se le da el permiso. Entonces, ella me dijo que tenía un sacerdote amigo que yo no conozco pues yo simplemente delego, nada más, porque la parroquia es el territorio de Aldea del Fresno y la parroquia Santiago Apostol", ha empezado diciendo.

La capilla de 'El Rincón' es pequeña para tantos invitados

Vídeo: Europa Press.

El interés que tiene la pareja de casarse en la iglesia de 'El Rincón' hace que estén investigando todas las posibilidades: "La capilla está consagrada, sí. Es un lugar sagrado, pero ya sé que es pequeño y que no lo van a hacer dentro. Si es que lo hiciesen ahí, Tamara me dijo que no caben más que 12 personas", aclara sin querer contestar si finalmente han tomado alguna decisión al respecto. "No sé si hizo los trámites o no, no sé nada, pero lo mejor es que respetemos su intimidad", continúa explicando el cura Gustavo. El hecho de que Tamara e Íñigo se hayan puesto en contacto con el cura les da felicidad, ya que saben el interés que tiene la hija de Isabel Preysler por la Iglesia: "Nos pone muy felices que una persona públicamente dé testimonio de su fe y rezamos para que todo concluya como Dios quiera".

SEMANA fue testigo hace unos días en exclusiva de parte del periplo que hicieron Tamara Falcó e Íñigo Onieva para iniciar los trámites eclesiásticos. Los pudimos ver acudiendo juntos a la Iglesia que les corresponde para hablar con el párroco para así preparar ya el expediente matrimonial. Ahora tienen que hacer los cursos prematrimoniales, entregar la documentación necesaria y luego recibir las amonestaciones.

SEMANA sigue los pasos de la pareja en plena preparación de su boda

A la vez que preparan todo para el día de su boda, Tamara Falcó ha decidido poner a la venta 'El Rincón' por siete millones de euros. Aunque van a celebrar su boda ahí, este castillo se ha puesto a la venta, tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva. El magnífico edificio podría muy pronto cambiar de manos, algo que pueda que sorprenda a mucho, habida cuenta de la importancia que el legado familiar tiene en la vida de Tamara, que atesora con especial cariño el tiempo que vivió entre esas paredes.