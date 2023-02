El cruel comentario de Bertín Osborne contra Fabiola Martínez

Fabiola Martínez ha reconocido públicamente que está muy molesta después de haber escuchado al que fue su marido, Bertín Osborne, decir que nunca había estado enamorado. Un comentario que le ha sentado como un jarro de agua fría y que hizo durante su visita a Paz Padilla en 'Déjate Querer'. Pero ¿qué es lo que dijo exactamente el presentador y cantante de rancheras?

El pasado sábado, 18 de febrero, Bertín Osborne se convertía en el primer invitado de 'Déjate Querer', el programa que ha pasado a ser presentado por Paz Padilla. Entonces, el cantante aseguraba que estaba convencido de que nunca había estado enamorado. Unas sorprendentes declaraciones que conscientes de ellas puntualizaba: "He estado muy bien y a gusto. Muy enamorado o muy enchochado yo creo que no. Solo sientes que quieres estar con esa persona...".

En su charla con la humorista, el presentador quiso darle su lugar a su exmujer, Fabiola Martínez. "Nos queremos muchísimo y vamos juntos a muchos sitios, pero convivir no es lo nuestro. Nuestros hijos están encantados porque la relación es fantástica. Voy a su casa y merendamos, jugamos al Monopoly", aseguraba. Asimismo, quiso darle también su lugar a su primera mujer, Sandra Domecq. Sobre ella contaba que "era un cañón", aunque nunca estuvo preparado para esa relación. "Si nos hubiésemos casado con 34 seguiríamos juntos, pero con 21 era un becerro y un despendolado", se justificaba y hacía hincapié en que la madre de sus hijas fue "una mujer irrepetible".

Fabiola Martínez y lo que más le costó de su separación

En su reaparición en televisión, Fabiola Martínez se ha mostrado molesta con las declaraciones que hemos mencionado anteriormente. Sin filtros y con el corazón abierto, la ex del cantante ha asegurado que lo que más le costó aceptar de su separación fue entender "que no me quería pero que lo diga teniendo dos hijos, me duele mucho". "Yo lo he querido con locura. He estado muy enamorada. Si él no ha estado enamorado, yo sí. Yo he renunciado muchas cosas, cambié muchas cosas, intenté adaptarme una vida que no era mía por amor", admitía con un nudo en la garganta.

Le guarda cariño, pero cuenta que jamás va a decir algo malo de él por el respeto que le tiene y el cariño que le guarda. "Me merezco algo de respeto por los casi 20 años que hemos vivido. A mí nunca me escucharéis decir nada malo de él porque es un hombre maravilloso. Y también tengo que decir que a mí en algunos aspectos se me ha criticado. Yo nunca me enamoré del artista, del cantante, del presentador... yo me enamoré del hombre", aseveraba.