Llevamos unos días de lo más intensos después de que se conociera la noticia de que Tamara Falcó se había quedado sin vestido de novia. El comunicado de la firma Sophie et Voilà tomaba la decisión de cancelar la relación laboral con la marquesa de Griñón a dos meses de su boda. Hemos conocido muchas opiniones de familiares y amigos de Tamara, pero quedaba saber qué piensa Esther Doña.

Pues bien, este miércoles se ha pronunciado en el plató de 'Y ahora Sonsoles', y no ha tenido reparos a la hora de lanzarle un consejo: "Yo de ella me rodearía de sus amigos, como Juan Avellaneda, y me diseñaría mi vestido. Pasaría de todas las firmas que hay", ha declarado rotunda. La que fuera mujer de su padre, Carlos Falcó, le aconseja que no pierda el tiempo y que sea ella la que diseñe su propio vestido.

Esther Doña se ha pronunciado sobre la polémica de Tamara Falcó

"Yo ya lo dije, me sorprendió la elección de esta firma. Me sorprendió siendo Tamara Falcó. Le recomendé que siendo ella diseñadora... ¿por qué ella no se diseñaba su propio vestido? Además, está rodeada de un equipo de profesionales... se fue a París a elegir las telas y tal... Le pueden ayudar", añade.

Pero no es la única que ha hablado en el programa de Sonsoles Ónega. Cristina Reyes, estilista de la familia y amiga de Tamara Falcó, ha querido aclarar que no será ella la que se implique en la búsqueda de un nuevo diseñador: "No estoy involucrada ni lo voy a estar". Pero sí que ha defendido a su amiga, que lleva unas horas de lo más complicadas.

Cristina Reyes defiende a la marquesa de Griñón

De hecho, no tiene reparos a la hora de posicionarse a favor de Tamara después de haberse quedado sin diseñadoras para su vestido de novia: "No tengo ni idea de qué ha pasado, pero vamos, estoy con Tamara". Aprovecha el momento para dejar claro que ella no está encargándose de buscar nuevos diseñadores para Tamara: "No, no, para nada. Yo me he enterado como todo el mundo, de verdad". En cuanto a las afirmaciones de Sophie et Voilá sobre las intenciones de la hija de Isabel Preysler de clonar otro diseño: "Lo dudo muchísimo, muchísimo".