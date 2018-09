Al parecer, la foto no gustó a Elena Tablada, que publicó un comentario a través de la cuenta oficial de su firma de moda, Etna by Elena Tablada. Luego aclaró que se debió a un error. Eso sí, ella ha mantenido en todo momento que la autoría de dicho mensaje que ha supuesto el inicio de la guerra con la mujer de su ex no es suya, sino de la Community Manager que gestiona sus redes sociales y que se equivocó al comentar la foto, creyendo que lo hacía desde su perfil personal y no el oficial de la compañía.