El carísimo retoque estético al que se sometió Laura Escanes

Laura Escanes está viviendo una de las etapas de más cambios en su vida. Mientras que en el terreno personal acaba de romper su relación con Álvaro de Luna, en lo profesional no para de trabajar. No para de recibir ofertas de proyectos profesionales a la vez que cumple con todos los que ya tiene. Uno de ellos es el podcast que protagoniza. Gracias a sus entrevistas podemos conocer muchos detalles de su vida que desconocíamos hasta el momento, como todos los retoques estéticos a los que se ha sometido desde que es un rostro conocido.

La 'influencer' ha recibido en su podcast, 'Entre el cielo y las nubes' a Nil Ojeda, con el que ha hablado abiertamente de los retoques estéticos. Este creador de contenido no ha tenido reparos a la hora de contar que se se arrepintió de someterse a un "relleno de ojeras" hace tres o cuatro años". Para Nil fue la peor decisión de su vida. De hecho, se arrepiente mucho de tomar la decisión de hacérselo. En esto no coincidía con Laura Escanes, que también se sometió a este retoque.

Laura Escanes se sometió a un relleno de ojeras

"A mí me encanta, yo también me lo he hecho", ha empezado diciendo Laura Escanes. Ella tuvo que tomar la decisión de someterse a este retoque al tener "la ojera muy marcada y muy profunda, oscura", revela. Además, no esconde su felicidad tras ver el resultado: "Para esa profundidad si le aportas relleno de ácido hialurónico es como que se alisa todo y ya no se marca tanto la ojera", ha explicado. Para ella ha sido "lo mejor". Pero destaca que es un retoque que no está al alcance de todos porque "es carísimo". No solo le sorprendió el precio que tuvo que pagar por rellenarse las ojeras, también le llamó la atención que el retoque se hace en muy poco tiempo.

La que fuera mujer de Risto Mejide no ha tenido reparos a la hora de hablar de operaciones o retoques estéticos. De hecho, ha sido muchas veces la que ha dado detalles sobre esto en sus redes sociales. Eso sí, a pesar de que lo cuenta todo, Laura Escanes recibe muchas críticas: "Me encanta que la gente dé por hecho cosas que no han ocurrido en mi vida, igual que, supuestamente, me he hecho una rinoplastia", ha comentado sobre la supuesta operación de nariz que se hizo después de verano. Pero no fue así.

Aún así, Laura recibe a lo largo de los meses mensajes de seguidores que le dicen que si se ha sometido a una operación u otra. Y ella ahora ha estallado porque está cansada: "Creo que después de tantos años en redes habréis visto que cuando me he operado del pecho os lo he dicho. Cuando me he puesto bótox os lo he dicho. Cuando me separé lo dije... cuando me enamoré los visteis también... incluso cuando me operé de hemorroides también. Si me hubiera puesto más labios o me hubiera operado la nariz... ¿no creéis que también lo habría dicho".