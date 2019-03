El carísimo auto regalo de bodas de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Sergio Ramos tiene numerosas pasiones más allá del fútbol y una que está desarrollando con especial interés últimamente es el arte. El jugador del Real Madrid ha vuelto a demostrarlo al comprar un nuevo cuadro que se suma a su creciente colección, algo que se puede interpretar como el primer ‘auto-regalo’ de cara a su boda con Pilar Rubio, que se celebrará el próximo 15 de junio en la catedral de Sevilla.

La nueva obra de arte adquirida por el defensa andaluz está firmada por Phil Frost, un pintor neoyorquino nacido en 1973 y cuyo estilo se inclina hacia lo urbano y el graffitti. Sus creaciones han estado exhibidas en el mismísimo MoMA, en exposiciones conjuntas y ha diseñado las portadas para artistas como DJ Shadow o Sick Of It All. Sus obras pueden llegar a costar hasta 40.000 euros. Una cifra nada desdeñable pero perfectamente asumible para uno de los jugadores españoles que más ingresos genera.

Acompañado por Pilar Rubio, el futbolista posa junto a su nuevo cuadro en su Instagram y explica el motivo de su compra: “Estoy muy feliz de compartir nuestra última adquisición para la colección Sergio Ramos: ‘Lineage of Continuum’, del artista autodidacta estadounidense Phil Frost. Me conmueve mucho su trabajo y personalidad con la que me siento muy identificado”.

Sergio es todo un entendido en arte y así lo demuestra al comentar su nueva adquisición: “Las pinturas de Frost combinan la crudeza y el borde arenoso de la calle a través de materiales encontrados, con la elegancia de su estética pictórica”. Ramos llevaba con la idea de comprarlo desde que se quedó prendado de él en la pasada feria ARCOmadrid 2018, a través de la Galería Javier López y Fer Francés. Ahora las paredes de su lujosa nueva casa lucirán con más lustre, en plena cuenta atrás para su boda.