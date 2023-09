El Café Gijón desmiente (una vez más) cualquier vínculo profesional con Íñigo Onieva: “Aquí viene a pedir una Coca Cola”

Una vez más, el renombrado Café Gijón se ve en la necesidad de aclarar rumores en torno a Íñigo Onieva y su supuesta relación profesional con el establecimento. José Manuel Escamilla, director de la empresa, nos ha declarado con rotundidad: "Nosotros no tenemos ni idea de las intenciones de este señor. No sabemos nada. Ni hemos vendido ni vamos a vender". Esta afirmación es la respuesta a los nuevos rumores que vinculan al conocido Íñigo Onieva con una supuesta inversión para remodelar el conocido establecimiento, rumores que, a pesar de haber sido desmentidos por la revista SEMANA, han vuelto a surgir.

"Este señor no nos ha dicho nada"

Haciendo hincapié en la esencia misma del negocio, nuestra fuente ha sido tajante: "Esto es una empresa familiar y aquí no entra nadie". Y es que, frente a las conjeturas que sugieren que Onieva podría estar interesado en formar parte del accionariado del Café Gijón, desde el propio café reiteran que hasta ahora, no hay ningún indicio de ello: "Hasta la fecha, este señor no nos ha dicho nada".

No es la primera vez que el Café Gijón tiene que enfrentar rumores infundados. "Se están diciendo muchos rumores que no son ciertos", comenta nuestra fuente. Ante la recurrencia de estas informaciones erróneas, desde el Café Gijón ya se vieron en la obligación de emitir un comunicado público: "Nosotros ya hicimos un comunicado público y no podemos estar todos los viernes diciendo a la gente lo que no es".

Silencio a todo por respuesta

En cuanto a la relación de Íñigo Onieva con el café, José Manuel, miembro de la familia propietaria del negocio, aclara que, aunque es cierto que Onieva frecuenta el lugar, lo hace en calidad de cliente: "Íñigo viene por aquí y lo veo mucho porque vive al lado, creo, y viene con gente. Ha hablado conmigo para pedirme una Coca Cola o una cerveza y nada más".

El Café Gijón ha sido, durante décadas, un emblema de la cultura y la tradición española. A día de hoy, este histórico rincón está bajo la batuta de los descendientes de Gregorio Escamilla, cariñosamente apodado "Goyo", quien dejó un legado indeleble al fallecer en 2019. Como bien recordó Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, en 2020, Goyo "supo mantener viva la esencia y tradición del Café Gijón". Escritores de la talla de Ramón Pérez de Ayala, Benito Pérez Galdós, Valle-Inclán, Camilo José Cela, entre otros, han frecuentado el lugar, durante años.

Por su parte, Íñigo Onieva sigue sin decir nada al respecto, manteniendo un silencio que solo incrementa la especulación y el misterio en torno a su posible vinculación con el Café Gijón. No es el único aspecto relacionado con su vida al que se resiste en contestar. Cuando le preguntan sobre su paternidad su única respuesta es "no tengo nada más que decir".

1 de 5 Tamara Falcó e Íñigo Onieva terminaron en Sotogrande sus últimos días de vacaciones de verano. 2 de 5 La pareja se acaba de mudar a un lujoso ático que está valorado en 1,5 millones de euros. 3 de 5 El maestro Joao predice que el matrimonio va a durar muy poco tiempo. 4 de 5 Recientemente, se ha relacionado a Íñigo Onieva con Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y detenido en Tailandia. 5 de 5 Su verdadero nombre es Íñigo Andrés Onieva Molas