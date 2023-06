El cabreo de Terelu en 'Sálvame': "No voy a hablar de Makoke el día de la boda de Kiko Matamoros"

Terelu Campos acude a la boda de Kiko Matamoros y Marta López justo cuando 'Sálvame' afrontaba su última hora de emisión. Estuvo al frente junto a María Patiño en esta entrega especial por el enlace y luego acudió junto a su amigo y el resto de invitados para celebrar este día tan especial. Allí se hicieron paralelismos inevitables entre la primera boda del colaborador, junto a Makoke, y la actual. La ausencia de Anita Matamoros, la hija que tiene en común con su ex mujer, se convertía en la gran ausente y eran muchas las dudas que surgían al respecto. No quiso pronunciarse ante ello y se mostró enfadada cuando su nombre aparecía en dicho debate.

"No voy a hablar de Makoke y mucho menos en el día de Kiko Matamoros", dijo tajante. La hija de María Teresa Campos no iba a ser la encargada de darle un disgusto a su compañero. Ante el reclamo de su compañera, explicó el porqué decidía mantenerse callada en este conflicto, al menos por ahora: "Tengo una implicación diferente a la que tenéis los demás". Ve injusto que se traten estos temas en el que suele ser uno de los días más importantes para cualquier pareja. "No voy a hablar absolutamente nada en el día que mi compañero y amigo se está casando felizmente", repitió aún más convencida.

Es testigo, por su cercanía a ambos, de cómo Marta López y Kiko Matamoros se quieren y la preocupación que siempre han mostrado el uno por el otro. Recuerda como, en el inicio de la relación de los ya marido y mujer, "Kiko estaba preocupado de cómo se iba a dar la noticia. Le dijo a Kike Calleja que Marta le importa mucho". Terelu Campos y Makoke tenían una buena relación cuando esta estaba casada con Kiko Matamoros pero, con el paso del tiempo los reproches se hicieron presente entre ellas. La colaboradora se molestó mucho por sentir una falta de apoyo público de la que pensaba que era alguien importante con el paso de los años: "Tú que en teoría eras mi amiga y siempre te he defendido a capa y espada".

Ana Matamoros, una de las grandes ausentes a la boda de su padre Kiko

Ana Matamoros se encontraba en el día de la boda de su padre Kiko en pleno viaje a Barcelona. Allí tenía acordado una campaña publicitaria y acudió desde esta misma mañana a la ciudad condal desde la estación de Atocha en Madrid. Su presencia así quedó totalmente descartada y eran muchas las dudas que surgían alrededor. En 'Sálvame' se aclaró que esto era algo que el colaborador ya conocía porque su hija pudo hablar con él y explicarle sus razones confirmando así un acercamiento entre ambos. En todo este proceso se encontraría detrás Laura Matamoros, hermana e hija de ambos, que está construyendo los cimientos.

María Patiño era la que aseguraba que así era y que otros no se apuntaran el tanto ante las palabras de su compañera Marta López. "No estoy de acuerdo para nada, he visto otra cosa. Sé exactamente cómo ha sido. Cualquier madre está feliz de que sus hijos estén felices", aseguró ante las presentadoras. Fue entonces cuando el tema terminó por incluir a Terelu Campos y esta decidió, por todo lo anterior, apartarse. Anita Matamoros, por su parte, no ha querido pronunciarse cuando los medios conseguían alcanzar en Barcelona. "Es que lo que pasa en los temas familiares se quedan de puertas para adentro. Desde luego, por mi parte, siempre se va a quedar así, ¿vale?". A pesar de todo, para el reciente matrimonio les desea felicidad, "eso para todo el mundo siempre" puntualiza ante las preguntas de los reporteros.