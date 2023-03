El cabreo de Íñigo Onieva con la prensa: "¡Iros a casa!"

Este jueves, Tamara Falcó ha hablado en ‘El Hormiguero’ sobre los preparativos de su boda. Una boda que se celebrará el próximo 8 de julio en El Castillo de El Rincón. Ya solo quedan cuatro meses para que se convierta en una mujer casada y está súper ilusionada. Y aunque las gestiones previas al enlace requieren de mucho trabajo y tiempo, en su caso, ella está relajada, ya que es Íñigo Onievael que se encarga de todo: "En nervios voy ganando yo porque a Íñigo le encanta organizar y lo decide todo, está súper controlador. Coincidimos bastantes en lo que decide, pero me fastidia”. Poco después de que pronunciara estas palabras, al joven se le ha preguntado por este asunto. Sin embargo, su reacción no ha sido la esperada. Lejos de contestar amablemente, como es habitual en él, se ha mostrado visiblemente molesto. No se pierda el vídeo para ver su reacción.

Vídeo: Europa Press

"¡Apaga esa luz, por favor, que es un incordio. Está todo el mundo por aquí. Por favor, apagar eso que es un coñazo", se quejaba. Los periodistas intentan calmarle y pedirle un par de respuestas. Él insistía diciendo que "para preguntar nada, estáis con flashes a mitad de la noche, qué no son horas, iros a casa". El futuro yerno de Isabel Preysler insiste en decir que "además sabéis que no respondo a nada, es que no entiendo qué hacéis. ¿Podéis dejar de molestar?".

Lo cierto es que poco antes de que se mostrara tan cabreado, Tamara Falcó hablaba en televisión de lo bien que está gestionando Íñigo todo lo relacionado con el enlace: "Decide todo, le encanta organizar". Incluso ha utilizado un ejemplo para ilustrar lo volcado el prometido en los preparayivos. "Si vamos a montar una página web, él la monta paralela y se lo da a quienes contratamos para que lo vean. Con la invitación igual", explicaba. En lo que no ha dado su opinión es en la elección del cura que oficiará la ceremonia, el padre Cruz, y su vestido. Este tendrá la firma de Sophie et Voilà, una firma española con sede en Bilbao, al igual que el restaurante de Eneko Atxa, el encargado del catering de tal evento.

Tras darse una segunda oportunidad, Tamara Falcó están cada vez más cerca de convertirse en marido y mujer. Desde que anunciaran tras un viaje formalizar se han volcado de lleno en los preparativos y la lista de invitados. Tamara confiesa estar cada vez más nerviosa, aunque lo más importante de su boda está bastante encaminado.

Cabe recordar también que en el programa de Antena 3, Tamara hizo referencia también a las palabras que Julio Iglesias le ha dedicado a su madre después de tantos años separados. Agradecida, la marquesa de Griñón le ha mostrado su agradecimiento en directo. “¿No os parece súper bonito que salga un exmarido a hablar así?".