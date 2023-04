El cabreo de Clemente Lequio tras adjudicarle unas declaraciones falsas sobre Ana Obregón

Ana Obregón continúa despertando el interés mediático y copando titulares tras el nacimiento de su nieta, Ana Sandra Lequio. Las reacciones han sido incesantes durante los últimos días y han llegado de todas las esferas, también por parte de la familia de Áless Lequio. Clemente, el hijo de Alessandro Lequio y Antonia Dell’Atte, ha desmentido haber realizado declaraciones al respecto.

El joven, que vive en Miami junto a su mujer, se está manteniendo en un discreto segundo plano. Su madre ha negado a 'La Vanguardia' que haya hablado con la prensa. “A cualquiera que le llame para preguntarle cualquier cosa, lo bloquea. Así de sencillo. Ni ha hablado ni va hablar, no quiere entrar en circos de ningún tipo. ¡Pero si hace dos meses que ni publica una foto en Instagram!", afirmaba la italiana.

La advertencia de Clemente Lequio

El hijo mayor de Alessandro Lequio, de 35 años, se ha mostrado enfadado por lo que se ha dicho sobre él. Además, advierte que se plantea tomar medidas legales al respecto. Ha enviado una nota al citado diario donde desmiente tajante haber hablado con Iván García, colaborador habitual del programa de Telecinco 'Ya es mediodía', y expone que desea mantenerse en silencio. "Jamás me he pronunciado al respecto del tema ni en contra ni a favor. No conozco ni el señor García ni tanto menos el programa, los cuales nunca se pusieron en contacto conmigo. Lo que yo piense al respecto es parte de mi vida privada y deseo que se respete y tomaré medidas legales hacia aquellos que no lo hagan y sigan divulgando noticias falsas”.

En el espacio de Telecinco se dijo que Clemente Lequio estaba encantado con la decisión que había tomado Ana Obregón. "Clemente aplaude la decisión de Ana Obregón, me pone como ejemplo que hace 50 años no usábamos los teléfonos móviles y que ahora sí, que lo mismo pasará con la gestación subrogada cuando pase el tiempo". Asimismo, se añadió que el hijo de Antonia Dell'Atte apoyaba a la presentadora en el caso de plantearse la posibilidad de tener más hijos de Aless Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 tras dos años de lucha contra el cáncer. Unas declaraciones que ahora sabemos son falsas.