El cabreo de Alejandro Nieto por los impuestos a su premio de 'Supervivientes'

Después de la difícil etapa que le ha tocado vivir, Alejandro Nieto ha vuelto a estar en el punto de mira después de hacer público su enfado por los impuestos que ha tenido que pagar por su premio de 'Supervivientes'. El ganador del reality de aventuras ha dejado claro que no es oro todo lo que reluce.

Alejandro Nieto se convirtió en el último ganador de 'Supervivientes', algo que le valió para llevarse el ansiado cheque final de 200.000 euros. Ha sido ahora cuando el gaditano ha confesado su enfado por los porcentajes que Hacienda ha tenido que aplicar a su premio. "Muy bonito aquello del cheque de 200.000 pavos que gané en 'Supervivientes'... Me ingresaron 162.000 para que lo sepáis, me quitaron el 19%", comentaba.

No contento con esto, el novio de Tania Medina insistía en que en la próxima declaración de la renta le quitan más dinero. "Me van a quitar el 21%, quiere decir que me van a quitar 80.000 euros. Me quedo con 120.000", se queja. Con esto, Alejandro Nieto también ha revelado en qué invirtió el dinero que ganó en el reality de aventuras de Telecinco. "He pagado por una casa 70.000 euros. Me he comprado un coche y me ha costado 29.000 euros. Deberíamos levantarnos todos los españoles y decir '¡Basta ya!", aseguraba el joven dejando claro que no ve con buenos ojos el hecho de tener que pagar impuestos.

Lluvia de críticas por su polémico comentario

Este comentario le ha valido para que los usuarios de las redes sociales también estallen y le demuestren al que fuera participantes de 'La isla de las tentaciones' la importancia de que Hacienda aplique impuestos. "¿Qué cree que pagamos los demás? Pues eso amigo, y eso que muchos además pagamos autónomos y los iva’s trimestrales y cuando tenemos contrato con régimen de artista el irpf es más alto. Suerte que se ha podido comprar una casa. Q x cierto, 70000€ de casa que barata. ¿Dónde?", se pregunta Itziar Castro. "70mil una casa, 29mil un coche y se pregunta que como paga la reforma de la casa?? Pues trabajando como todo el mundo, deja de ir de guapo y ponte a currar garrulo!", "Querido Alejandro, todos los ciudadanos pagamos impuestos solidariamente y gracias a ello tenemos, entre otros servicios, sanidad pública. Esa sanidad que te tratará las ETS que hayas podido contraer durante tu estancia en el programa", "Hijo nadie te ha obligado a que te compres un coche y una casa nueva así que no te quejes", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.