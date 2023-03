El brutal enfado de José Manuel Parada con Chelo García Cortés

José Manuel Parada ha entrado en directo en 'Sálvame' con motivo de la muerte de Laura Valenzuela, que ha fallecido esta tarde del martes a los 92 años de edad en el hospital de la Princesa, en Madrid. A pesar de que la llamada ha sido para recordar y homenajear a la madre de Lara Dibildos, la conexión telefónica ha tomado otros derroteros que han empañado el bonito homenaje. Tras dedicarle unas bonitas palabras a la presentadora de televisión, Terelu Campos ha querido hablarle sobre la operación de cadera de Chelo García Cortés el próximo miércoles. Algo que ha hecho que José Manuel Parada estallara en directo y mostrara su malestar con Terelu y sus compañeras.

"De Chelo no quiero hablar, mientras no rectifique las mentiras ofensivas que ha dicho de mí, no la puedo perdonar y ella lo sabe", aseguraba Parada de manera tajante. Mientras tanto, Chelo García Cortés no daba crédito a lo que acababa de ocurrir en el plató y aseguraba que no era momento de sacar a la luz un conflicto entre los dos que todavía no estaba resuelto en un día tan señalado como la muerte de Laura Valenzuela.

El motivo del cabreo de José Manuel Parada con Chelo García Cortés

Hay que remontarse al pasado año para entender qué ocurre entre Parada y Chelo. La periodista lanzó al mercado sus memorias, 'Sin etiquetas', en las que hacía un repaso por cada uno de los capítulos de su vida, incluida su relación en los años 70 con el popular presentador. Él aseguró que lo que se cuenta en él no se ajusta a lo que él recuerda como verdad sobre su historia de amor, motivo por el cual decidió cerrar el libro y dejar de leer, además de que reveló sus intenciones de tomar medidas legales contra Chelo García Cortés.

En estas memorias, la colaboradora de 'Sálvame' acusaba a su exmarido de haberle sido infiel y que el motivo de su ruptura fue precisamente que le pilló “con otra persona”. Sin embargo, José Manuel Parada no lo recordaba igual y, de hecho, habla de mentiras para que la colaboradora de ‘Sálvame’ se haga “millonaria”. Varios meses después, ese malentendido sigue presente entre ellos.

El presentador también ha vivido un momento tenso con María Patiño

Con quien también se ha enfrentado en su conexión con el programa ha sido con María Patiño. "¿A pesar de las circunstancias?", preguntaba María Patiño, quien asegura que le da "pena" la situación dado todo lo que han vivido juntos. Unas palabras que no han hecho que molestar todavía más si cabe a José Manuel: "Hace meses te escribí porque creo que le tenemos un cariño especial y preferiste que la verdad no te estropease una noticia, todavía estoy esperando que tú me llames".

María Patiño se defendía y asegura que le respondió con un audio: "Te dije que lo que escribió Chelo en el libro es lo que me había contado y tú me contestaste que no porque me lo haya contado durante años significa que sea verdad". "No quisiste saber lo que pasaba, te tenía por una periodista amante de la verdad, pero me has demostrado que no", le reprochaba José Manuel.

Sus palabras de cariño dedicadas a Laura Valenzuela

A pesar de esa pequeña disputa con las dos colaboradoras, José Manuel Parada ha recordado con mucho cariño a Laura Valenzuela: "Yo la adoraba. Yo la adoraba a ella, a José Luis Dibildos. De pequeño yo veía 'Galas del sábado' y yo quería ser Joaquín Prat y Laura Valenzuela. Y tuve la suerte de cuando llegué a Madrid, que estábamos trabajando en COPE, y en lugar de 'Galas del sábado', hicimos un programa que se llamaba 'Ganas del sábado' con los dos. Yo le dije al director que por favor me pusiera en ese programa, que yo hago lo que sea. Y a partir de ahí tuvimos una muy buena amistad. Era una mujer encantadora. Tú lo sabes (dice refiriéndose a Terelu Campos) porque tú la has tratado tanto o más que yo. Sabíamos que la noticia se iba a producir de un momento a otro", aseguraba al respecto.