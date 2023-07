El Ayuntamiento de Barbate responde a Paz Padilla: "Hay14 ofertas por encima de las de su hermano"

El hermano de Paz Padilla, Luis Padilla, regentaba un chiringuito en Barbate desde hacía 11 años, pero tras salir a subasta pública se le ha adjudicado a otra persona. Una situación que la humorista ha revelado en redes sociales, sembrando la duda sobre su caso y pidiendo explicaciones al Ayuntamiento de allí para que investiguen su caso. "Tiene guasa que montes un negocio, lo hagas crecer y después des la licencia a otro (...) Se la ha llevado uno, que no sabemos de dónde es, que ha apostado por el kiosko/bar de mi hermano la sorprendente cifra de 93 mil euros. ¿Tú me quieres decir a mí a cuánto tiene que vender la cerveza y los polos para pagar solo de alquiler 93 mil euros?", preguntaba ella esta semana. Días después ha sido el Consistorio el que ha dado explicaciones al respecto y lo ha hecho dejando claro que cree que a Paz le falta mucha información.

Dos días después de que Paz se mostrara indignada en la Red, el Ayuntamiento salía del paso para defenderse. No solo de las preguntas de Paz Padilla, sino también de las quejas de los turistas de Barbate, pues de momento no hay ningún chiringuito instalado en la playa. "Deberían haberlo instalado a mediados de junio, pero nada. Lo van a instalar cuanto antes, pero no hay fecha. Ahora se está estudiando a quien se concede. Dicen que el problema ha sido por la empresa de instalación", comenzaba diciendo una reportera de 'Ya es mediodía', quien se trasladaba hasta allí para saber en qué punto se encontraba todo.

El Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Barbate se mostraba molesto y, aunque insistía en el cariño que tiene hacia la humorista, le decía qué opinaba de sus declaraciones públicas. "La que no tiene información es Paz Padilla. La tenemos mucho cariño porque es una persona muy querida en el pueblo. Personalmente me cae muy bien, pero sus declaraciones han sido desafortunadas. Hay en torno a 20 visitadores que han pujado por este chiringuito. Hay contrataciones, mejoras etc y de ellos hay 14 ofertas por encima de la de su hermano. Que después de 11 años te quiten el chiringuito no tiene que ser agradable", decía, intentando ser compresivo con la situación.

Tas analizar este caso se ha revelado que todavía no hay nada adjudicado y que, de momento, están en trámites para tener toda la documentación necesaria para su asignación. "Hay 3 ofertas más que se consideran desproporcionadas. Si tienes acuerdos con patrocinadores que te aportan cantidades económicas y puedes demostrar que hay esos acuerdos...Hay que ser objetivos", ha intentado explicar. Un proceso que todavía está en marcha y que quién sabe cuando finalizará: "Todavía no se ha adjudicado, se ha pedido documentación".

Fue el pasado 11 de junio cuando finalizó el plazo de presentación de solicitudes, pero más de un mes después no hay ningún chiringuito donde el hermano de Paz Padilla sí lo tenía. Si bien el importe de licitación es de 25.000 euros, la puja se puede aumentar y te permite regentarlo durante varios años, algo que ha dejado de hacer el hermano de Paz y por lo que ahora se lamenta.