El asombroso deterioro de Camilo Blanes en solo 4 años: su antes y después

Camilo Blanes preocupa a su entorno. Su estilo de vida y su evidente deterioro físico desesperan a Lourdes Ornelas, quien confiesa no saber qué hacer. Tampoco a dónde acudir. Aunque públicamente procura no hacer declaraciones y se encuentra protegida por su abogada, lo cierto es que su cambio en solo cuatro años ha sido impactante. Estos días reaparecía con una llamativa peluca y comenzaba a fotografiarse mostrando, entre otras cosas, la desorganización de su casa o el aspecto actual de sus dientes, pero ¿cómo estaba en el año 2019, fecha en la que falleció su padre? Fue en ese momento cuando Camilo Blanes aterrizó en España y cuando tomó posesión de la casa de Camilo Sesto, época en la que a ojos del resto estaba bien, tranquilo y agradecido con la prensa.

De hecho, incluso quiso probar suerte en la música, aunque nada llegó a buen puerto. Estaba ilusionado, pero no se le han conocido más proyectos laborales salvo este desde la muerte de su padre. Una carrera prometedora, pero que se terminó frustrando en poco tiempo. Entonces, tuvo acceso a la herencia, la cual estaba compuesta, entre otras cosas, de esta casa de 450 metros cuadrados que para él se ha convertido casi en un búnker. "Estoy bien, tengo días malos, como todo el mundo, pero bien en el fondo", dijo poco después de la partida de su padre. Recalcó que no había perdido su rumbo y que en sus planes no estaba derrochar el dinero del que disponía con la muerte de su progenitor, sin saber que años después sería el centro de atención por su preocupante imagen.

Esta semana era visto junto a un trabajador de mantenimiento a las puertas de su casa, vídeo en el que no se le veía sostener la mirada y que lejos de tranquilizar, solo hacía saltar las alarmas. A sus 39 años ha decidido refugiarse en su mansión, donde pasa la mayor parte del tiempo y donde casi siempre está solo, a excepción de la visita de algún amigo o familiar que acude a verle. En los muros de su casa es donde se ha tomado varios selfies que no han hecho otra cosa que copar titulares dentro y fuera de España. De hecho, hay medios mexicanos como 'El Imparcial', donde hablan de su estado actual y del grado de autodestrucción que sufre el joven desde la desaparición de su padre.

Problemas de salud de Camilo Blanes

Cabe recordar que Camilín, como se hace llamar cariñosamente en su círculo más íntimo, estuvo ingresado en 2022 durante varias semanas tras sufrir un microinfarto cerebral. Permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos y, desde aquel momento, apenas ha recuperado peso. No ha sido fácil para hacer afrontar la muerte de su padre, tampoco adaptarse a su nueva vida, la cual cambió por completo con el fallecimiento de Camilo Sesto.