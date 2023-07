El aprieto de Sonsoles Ónega en pleno directo: "¡Te ha salido un gargajo!"

El cómico de moda, Juan Dávila, es especialista en crear momentos surrealistas allá donde va. Con un humor que provoca millones de carcajadas, este jueves visitó 'Y ahora Sonsoles', donde junto a Antonio Naranjo hablaba sobre Ponferrada, donde solo se ha podido constituir una mesa electoral y de las excusas para evitar acudir a las mismas. Tras emitirse un vídeo y dar paso a los colaboradores, Sonsoles Ónega sufrió una tos traicionera, momento que acabó copando titulares. Y es que la presentadora no pudo evitar un ataque de risa cuando aprovechó para beber agua de su taza, instante tras el que comenzó a toser. Algo que habría pasado desapercibido si no fuera por la intervención del monologuista, que interrumpió la sección en la que se acaba de estrenar para dirigirse a Sonsoles. "Salud, Sonsoles. Échalo, échalo, te ha salido un gargajo que, vamos, es que ha sido...", dijo Dávila.

En ese momento la cara de la periodista era un auténtico poema o lo que es lo mismo "un tierra trágame" del que le costó salir, mucho más si te están viendo millones de espectadores. "Ha ligado", dijo Naranjo. Haciendo gala de su naturalidad, Sonsoles Ónega se echó a reír, eso sí, sin poder parar. "Viene con voto incluido", añadía Dávila, lo que provocaba un revuelo en el plató. Aunque el tema que se estaba tratando se retomó -las elecciones generales-, Juan Dávila volvía a insistir: "¿Estás mejor? Lo tienes ahí todavía. No puede más, ¿es que no hay agua en las tazas esas?". En esta ocasión Sonsoles decidía responderle y explicar al humorista que trataba de recomponerse: "Ay, ay. Me tengo que recomponer". Tras una pequeña pausa continuaba con el programa y dejaba ver que ya se encontraba completamente lista para articular palabra.

Aclarar la voz le sirvió para retomar la escaleta y seguir con lo que estaba previsto. Un poco de aire ayudó para que Sonsoles Ónega siguiera con sus funciones, siendo poco después cuando muchos comentarios este momento en redes sociales. Pero, ¿quién es Juan Dávila? El artista que, en cierto modo pudo incomodar a Sonsoles, improvisa en sus espectáculo gracias a un evidente talento que le ha llevado a tener más de 700.000 seguidores en redes sociales. Aunque le ha acompañado el éxito y las excelentes críticas, no ha sido hasta este año cuando todo explotó. Tiene un estilo inconfundible en sus espectáculos y siempre interactúa con el público, vídeos que más de una vez se han convertido en virales.