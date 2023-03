El aplaudido gesto de Lady Gaga tras el tropezón de un fotógrafo en la alfombra roja de los Oscar

Lady Gaga ha vuelto a brillar una vez más. No solo por la pieza de Versace elegida para la red carpet de los Premios Oscar, sino por el gesto que ha tenido con un fotógrafo que ha sufrido un inesperado tropiezo justo en la alfombra roja. Lejos de seguir hacia adelante y hacer como si nada, la artista que estaba junto a varios miembros de su equipo, ha retrocedido al descubrir que un cámara se había caído al suelo y le ha ayudado a levantarse delante de todos los allí presentes. Ha sido una de las primeras en percatarse y, sin dudarlo ni un instante, ha tenido este gesto que tanta ovación ha recibido en la Red.

Lady Gaga, tildada de "reina atenta"

Vídeo: Redes sociales

Lady Gaga se ha interesado por él y le ha preguntado por cómo se encontraba tras esta aparatosa caída que para otros muchos había pasado desapercibida. Este detalle que, por cierto ha agradecido infinitamente el cámara, ha llamado la atención de algunos espectadores de la gala emitida en la madrugada de este domingo 13 de marzo. "Una reina atenta. Ha sido una de las primeras en ayudarle" o "¿El fotógrafo cayéndose después de fotografiar a la Gaga? De momento lo más épico de la noche" son un ejemplo de las opiniones que demuestran cómo la actitud de Lady Gaga vuelve a hacer ruido y para bien.

La presencia de la cantante en la gala no estaba asegurada y es que ni ella ni su agencia de representación habían confirmado que acudiría. Sin embargo, el hecho de estar nominada en la categoría de Mejor canción original por 'Hold my hand', le ha animado a ir a la gala y a acaparar todas todas las miradas. Tal ha sido la sorpresa que uno de los fotógrafos se ha caído de espaldas, dejando sin querer uno de los grandes momentos de la noche, pues Lady Gaga ha demostrado no solo saber reaccionar rápido, sino también que para ella lo primero es socorrer a quien lo necesite, dando igual el lugar en el que esté. Lejos del concepto de diva que tantas veces se critica, la artista se ha dejado ver como cualquier mortal.

El look de la compositora

Esta vez ha decidido no arriesgar demasiado en cuanto a su outfit, aunque sí ha roto los esquemas con un look que destaca por sus trasparencias. Además, esconde una historia del cine, por lo que tiene todo el sentido lucirlo en unos premios mundialmente reconocidos. En concreto, recuerda mucho al que llevó la actriz Mireille Darc en la película de 1972 'Le Grand Blond avec une chaussure noire'.