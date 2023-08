La identidad de Daniel Sancho ha sido suplantada en redes sociales tras su detención. De hecho, hay quien llegó a pensar que escribía desde su propio teléfono después de ingresar en Koh Samui, algo que por supuesto no ha sucedido. El hijo de Rodolfo Sancho no está activo en redes sociales, de hecho, su cuenta está inactiva en la actualidad. Según cuentan ha sido una persona de su pasado la que ha utilizado fotografías de su pasado para sacarlas a la luz y quien ha amenazado con desvelar el nombre y el rostro de la novia de Daniel, una mujer que ha preferido permanecer bajo la sombra. La joven tiene miedo y quiere pasar desapercibida, una decisión que se ha respetado en los medios de comunicación y a la que esta persona desconocida quería hacer caso omiso. "La verdad es que es alguien que tiene mucho material, incluso amenazaba con desenmascarar a la novia, a los amigos", han explicado. Sin ser culpables, pretendía poner a todos y cada uno de ellos en el disparadero.

Daniel Sancho y su pasado, al descubierto

Solo se filtró que la persona con la que Daniel tenía una relación sentimental se llamaba Laura y que tenían planes de boda. "Querían casarse al sur de Asia y después del verano también en Madrid", dijeron en La Razón. Planes truncados tras el asesinato de Edwin Arrieta y cuya relación Paula por supuesto desconocía por completo. Aunque todavía no se ha descubierto quién es la persona que quiere abrir la caja de Pandora y destapar el pasado de Daniel, su entorno está convencido de que es alguien que conoce a Daniel. No se trata de un completo desconocido para él, sino alguien que ha tenido contacto con Sancho a lo largo de su vida. Un perfil de Instagram del que la familia del chef es consciente y contra el que ya se han tomado cartas en el asunto. Se trata de fotos privadas, imágenes que no estaban disponibles en su cuenta y que, además, podrán ir todavía más allá.

"Es alguien de su entorno, que le conoce y me atrevería a decir que este amigo no es español, tiene otra nacionalidad. Diría que hasta aparece en esas fotos. Realmente, cuando haces esto, tienes afán de protagonismo. Salen muchísimos detalles", comentaba la periodista Joana Morillas en 'Fiesta'. Ella ha sido quien ha revelado parte de los planes de la persona que ha suplantado a Daniel Sancho en la Red y quien ha explicado todo sobre la traición. "No se explicaba nadie esas fotos muy privadas, no estaban en el instagram oficial. Han conseguido que se cierre la cuenta", asegura. De este modo, se confirma que al menos se ha ganado la primera batalla y que el goteo de fotos de la vida de Daniel Sancho antes de cometer, según él, el crimen, cesarán.

Aunque la pareja del hijo de Rodolfo Sancho no ha salido del paso a contar cómo se siente, nadie duda de lo duro que ha sido para ella afrontar esta situación. Se conoció que llevaban cinco años juntos y que tras ser detenido quiso despedirse de ella. Le pidió que no le esperara y que rehiciera su vida, un duro mensaje con el que Daniel Sancho ha tratado de zanjar su historia de amor. La joven, residente en Madrid, borró todas las fotos que le unían a él, tratando de blindarse y dando un paso atrás. Eso no evitó que incluso la policía tailandesa pusiera el foco de atención en ella, desvelando cuáles eran sus planes antes de que su novio fuera detenido. "Estaba esperando a su novia en Tailandia", dijo Big Joke, el número dos de la policía. Este viaje podría haber precipitado la muerte del cirujano colombiano, un asesinato por el que Daniel podría ser condenado a pena de muerte.

1 de 3 El joven ya podido reunirse con su madre, Silvia Bronchalo 2 de 3 Su progenitora no ha podido abrazarle, pero sí verle en persona 3 de 3 Rodolfo Sancho pronto estará en Tailandia