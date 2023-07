El álbum inédito de Íñigo Onieva y Tamara Falcó en su luna de miel

Tamara Falcó e Íñigo Onieva no han frenado los planes durante su luna de miel. La muerte de Marta Chávarri les ha obligado a estar pendientes de Álvaro Falcó, primo de la novia que ha tenido que hacer frente al fallecimiento inesperado de su madre. Sin embargo, no han cancelado su periplo por Sudáfrica, el cual continúa por todo lo alto y sin fecha de vuelta conocida. Así lo demuestran las nuevas imágenes que los recién casados han compartido, pues en ellas no solo se evidencia el lujo que les acompaña cada día, sino también la felicidad contagian en cada uno de sus posados o 'fotos robadas'.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva siguen en Sudáfrica

En esta ocasión ha sido Íñigo Onieva el que ha hecho partícipe a sus 145.000 seguidores de algunas de las excursiones que ha realizado junto a su mujer. Ya sea un paseo en barco o un almuerzo en el restaurante del hotel Belmond Mount Nelson, donde dormir supera los 2.000 euros la noche. Un exclusivo hotel en el que los marqueses de Griñón están aprovechando para relajarse y olvidar el estrés y los escollos de los meses previos a su enlace.

Varias semanas después de su boda, Tamara e Íñigo disfrutan al máximo de no solo vuelos en primera clase, sino también gastronomía de excepción y con la única compañía del otro. Así lo demuestran algunas de las instantáneas que Íñigo ha sacado a luz, ya que en ellas se puede ver a la hija de Isabel Preysler mientras se deleita con el entorno y prueba creaciones culinarias que nada tienen que ver con la cultura española. En el álbum que Íñigo ha compartido se puede ver a ambos sonrientes, relajados y, sobre todo, disfrutando...¿te lo vas a perder?

1 de 6 Están viendo increíbles atardeceres 2 de 6 Las vistas son impresionantes, recuerdos que ninguno de ellos podrán olvidar 3 de 6 Tratan de pasar desapercibidos con gafas y gorra 4 de 6 Íñigo no puede estar más pletórico, de hecho, presume de mujer 5 de 6 Amantes de la gastronomía...no hay mejor plan para ellos 6 de 6 Tamara se convierte en modelo para Íñigo ¡y está preciosa!