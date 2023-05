El álbum definitivo de las mejores fotos de la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres

Raúl Prieto y Joaquín Torres han vivido uno de los fines de semana más especiales de su vida después de que este sábado, 20 de mayo, se dieran el "sí, quiero" delante de todos sus seres queridos en una boda celebrada en la Casa de Pilatos, en Sevilla. Ha sido el broche de oro perfecto a sus más de siete años de relación y un enlace que rostros populares de la televisión como Belén Esteban o Rocío Carrasco no se han querido perder. Los recién casados no se han guardado nada y gracias a las redes sociales de sus invitados hemos podido ver la mágica noche que pasaron en la capital hispalense.

A los radiantes novios, Raúl Prieto y Joaquín Torres, los hemos podido ver dándolo todo con sus invitados en la celebración de su enlace. En concreto, Belén Esteban se arrancaba a bailar con el arquitecto una conocida canción, mientras que el que fuera director de 'Sálvame' no dudaba en hacerse fotos con todos aquellos que se lo pidieran. Quienes han tomado muy buena nota de todo lo que acontecía eran Kiko Matamoros y Marta López Álamo, quienes tienen un pie en el altar. La modelo presumía de su buena relación con el director y se lo pasaba en grande compartiendo confidencias con Alejandra Rubio.

Por su parte, Terelu Campos, que lucía un precioso vestido rosa de flecos, charlaba amistosamente con las personas que tenía a su lado sentados en el convite, mientras que Rocío Carrasco le enseñaba algo curioso a Fidel Albiac en su móvil. Todos los invitados al evento disfrutaron de una preciosa velada en la que se había cuidado con mimo y mucho detalle toda la decoración. Era el arquitecto quien explicaba en sus redes sociales el motivo detrás del diseño de las mesas de la celebración de su boda. "Diseñamos una única mesa serpenteante, para evitar distinciones, todos los invitados estaban en la mesa de los novios. Con mesas no muy anchas para dialogar con los comensales. Una iluminación básica para iluminar la histórica arquitectura del patio, y sólo con velas en las mesa… más de 4800 velas iluminaron centenares de metros lineales de mesa. Gracias a todos por vuestro cariño, por compartir lo que he querido compartir con vosotros, vuestros comentarios…", escribía Torres.

La profunda reflexión de Manuel Zamorano sobre la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres

Lo cierto es que la boda de Joaquín Torres y Raúl Prieto despertaba la curiosidad de los que se agolparon en las puertas del lugar elegido para la celebración, así como del hotel en el que se hospedaron todos sus invitados. Fue un día inolvidable para los novios, así como para muchos rostros conocidos. Especialmente Manuel Zamorano, quien reflexionaba sobre lo acontecido este domingo de regreso a la capital española. "Mi cabeza no ha dejado de pensar cómo expresar todo lo que he sentido estos días, ha sido una verdadera montaña RUSA de emociones, durante muchos años fuiste la persona más importante de mi vida y puedo decirte que nunca has dejado de serlo, porque si algo aprendí todos estos años es que hay muchas maneras de querer y amar a alguien y ese ha sido nuestro caso a pesar de no estar juntos como pareja y de pasar momentos complicados como son todas las rupturas, me enseñaste que podíamos seguir siendo amigos con nuestros enfados pero también con todo lo bueno de tener un amigo que con sólo escuchar tu voz sabe como te encuentras en cada momento… Gracias Raúl, gracias Joaquín por vivir una de las bodas más bonitas en las que estuve nunca", escribe. A continuación, te dejamos las mejores imágenes de la boda del arquitecto y el director de 'Viva la vida'.