Carla Barber conoce a ciencia cierta lo que es pasar tiempo en casa con dos hijos tan pequeños, pero ahora que estamos en pleno verano, no se arruga y se atreve a viajar junto a ellos a los destinos de verano más increíbles. Este pasado fin de semana no ha dudado en hacer las maletas para coger un avión y poner rumbo a Málaga. Eso sí, no lo ha hecho sola. Lo ha hecho acompañada de una persona que le ayuda porque sino, sería imposible. Ella misma ha querido dejar claro que no podía viajar sola con ellos.

"Siempre viajo acompañada. No puedo viajar con dos bebés de menos de 24 meses, no lo permiten las compañías aéreas. Y aún viajando con una persona que me ayuda, nos faltan manos y pocas personas nos echan un cable cuando nos ven cargadas con dos bebés, maletas, biberones...", ha aclarado Carla Barber. Aún así ha viajado hasta el sur para pasar unos días en el paraíso.

No han faltado en este plan los hijos de Carlos Rubí

Carla Barber no solo ha estado acompañada de una persona que le ayuda con los pequeños, también ha viajado hasta la playa con su novio, Carlos Rubí, con el que vive una etapa increíble. Ya no se esconden y posan juntos de lo más enamorados. "Fin de semana de desconexión en familia", ha escrito ella junto a varias imágenes que demuestran lo bien que se lo han pasado en la playa y rodeados de las personas que quieren. Y es que no solo han estado sus hijos, también los de su novio, con los que parece llevarse muy bien.

Ha compartido muchas fotos de los momentos que ha vivido durante este fin de semana tan intenso. Carla Barber normalmente tiene una agenda muy ocupada por culpa de las clínicas de estética que tiene, pero no duda en encontrar siempre huecos para disfrutar con los suyos. Eso es lo que ha hecho y el álbum de fotos lo guardará no siempre en el carrete de su móvil, también en su memoria.

Carla y Carlos han tenido ratitos para una conversación de pareja

Pero la pareja ha tenido tiempo también para pasar tiempo juntos de calidad. El hecho de haber viajado con sus respectivos hijos les ha impedido mantener una conversación y compartir confidencias, pero sí que han aprovechado los momentos más de calma para mirarse y dedicarse algún gesto de amor. A continuación, os mostramos el álbum de fotos de estas cortas pero intensas vacaciones.

1 de 6 Ha viajado hasta Málaga en avión con sus hijos 2 de 6 Toda una odisea llevar a los dos encima 3 de 6 No ha podido reírse más durante el fin de semana 4 de 6 También ha tenido tiempo de trabajar 5 de 6 Sus hijos aún son pequeños 6 de 6 Momentos que guardará para siempre en su memoria