El acercamiento entre Kiko Matamoros y Anita que disgusta a Marta López

Kiko Matamoros y Anita este fin de semana visitaron a Laura Matamoros. Una 'coincidencia' que les podría acercado mucho más de lo esperado, tal y como prueba que se hayan vuelto a seguir en sus respectivas cuentas de Instagram. SEMANA ha podido comprobar que se han devuelto el 'follow' recientemente, lo que refleja que ahora sí quieren saber del otro. Cuando quedan menos de dos meses para que contraiga matrimonio con Marta López Álamo, el colaborador podría haber dado un paso al frente para recuperar la relación con su hija. Aunque esta no es la única pista que ha hecho saltar la liebre.

La segunda llegaba con un vídeo de Marta López Álamo publicado por ella misma que, según la modelo, tan solo quería que vieran sus mejores amigos de la Red. En él se secaba las lágrimas y dejaba ver que estaba destrozada tras vivir algo de lo que "no hablará jamás". Puede que se haya visto sobrepasada porque Anita y Kiko acerquen posturas y ella sí vaya a su boda, a pesar a la mala relación que ella tiene con Anita. "Era para mejores amigos. Pero bueno. Es básicamente una situación que llevo aguantando 4 años de la que nunca hablaré pero me pesa. En fin, he llorado por este tema ya demasiado", escribe la joven.

La maniquí borró poco después la publicación, pero no ha podido evitar que muchos relacionen su reacción con la posible reconciliación de padre e hija. Cabe recordar que desde hace años ambas no se llevan bien, de hecho, se evitan cada vez que se ven. Nos remontamos al año 2020 cuando operaron a Kiko de una operación de vejiga en la que Anita aseguró haberse sentido desplazada y tras la que se dijo que sentía que Marta "la copiaba y le perseguía". La rivalidad entre ellas se multiplicó y se descubrió que supuestamente Marta había tenido algo con el que era novio de Anita, lo que hizo que la tensión creciera.

Tal fue el mal rollo que incluso Kiko llegó a pronunciarse en televisión. "La pelota se ha hecho tan grande que ha dicho ‘estoy harto de que cada vez que me enamoro me tenga que poner de rodillas, cuando le da su sitio a Marta, Ana le dice ‘¿Has elegido? Perfecto, pues te quedas con Marta. Le he dicho que como padre hay actitudes que no voy a bendecir, cosas que no le voy a consentir, esta reacción es injusta y se lo he dicho, pero si se obceca", dijo el tertuliano. Años después de estas palabras, padre e hija han vuelto a querer saber del otro.

A finales de enero de 2021 Anita tomó una firme decisión. Eliminó el apellido de su padre de su marca de Instagram, un gesto sobre el que su padre se pronunció meses después. Empezó a a llamarse 'AnitaMG' de la noche a la mañana cuando las cosas con su padre estaban en su peor momento, aunque se dijo que la idea no fue suya, sino de su representante. "La mujer que le lleva las cosas a tu hija no quiere que se la vincule bajo ningún concepto contigo", explicó Carlota Corredera. Molesto e indignado con este detalle que en su día acaparó toda la atención, Kiko dijo: "Supongo que los primeros 400.000 seguidores los tendría porque se llama Matamoros. La reflexión se la hago a la señora, no a mi hija". Ahora los dos quieren hacer borrón y cuenta nueva.