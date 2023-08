Edwin Arrieta tenía dos teléfonos móviles: su última hora de conexión, al descubierto

La policía tailandesa busca con ahínco el teléfono móvil de Edwin Arrieta. A pesar de que aseguran que la investigación está cerrada, no han cejado su empeño en recomponer las piezas que faltan. Sin embargo, la dificultad podría aumentar si se tiene en cuenta que el cirujano colombiano no solo tenía un número, sino dos. Un número en Colombia y otro en Chile, donde también trabajaba operando. Precisamente fue en él donde recibió uno de sus últimos mensajes y donde, por cierto, se mostró enfadado. En él respondía a un colega de profesión sobre las quejas recibidas por parte de un paciente, audio en el que se podía escuchar cómo Edwin estaba molesto. Entonces no imaginó que ese mismo día sería asesinado y posteriormente descuartizado en más de 15 fragmentos. Pero, ¿cuál fue su última hora de conexión en su WhatsApp?, ¿esto serviría para aportar información al caso? Lo cierto es que sí.

Según han revelado en 'Código 10', Edwin Arrieta se conectó por última vez a esta aplicación de mensajería el 2 de agosto a las 04.38 de la mañana de Chile o lo que es lo mismo las 15.38 en Tailandia. Solo un minuto después de que Edwin mirara su teléfono móvil y respondiera a un mensaje, existe una imagen de él junto a Daniel Sancho sobre una moto. Así fue captado por las múltiples cámaras que existen en el país asiático, de hecho, existe constancia de casi todos sus pasos gracias a esto. Esto es precisamente lo que sigue mirando la policía, al igual que la conexión de todas las antenas para saber si Edwin Arrieta habló con otras personas antes de su fallecimiento. Quieren tener toda la información posible, pues esta podría ayudarles a esclarecer más aspectos de lo sucedido.

En concreto, la hora de su conexión podría ayudar a saber la hora de la muerte de Arrieta, así como en qué momento se produjo la última discusión de Edwin y Daniel Sancho. Fue precisamente ese día cuando el cirujano contestó a una persona de su entorno de Chile, audio que se ha filtrado y que deja ver el carácter que tenía cuando se ponía en duda su profesionalidad. "Te llamaba para el tema de la historia clínica mí no me interesa coger personas que trabajan para ti ni contigo. Por Dios, o sea, ¿de dónde sacas eso? ¡La loca de mierda esta que me tiene harto, en mala hora accedí yo a operar a esa paciente...", decía. Unas palabras que hasta ahora se han mantenido que son las últimas de Edwin y que mostrarían, según los expertos, una faceta desconocida. "Nos describe un perfil de una persona que se enfada con facilidad sobre este tema que es comprensible porque están juzgando su profesionalidad", cuentan.

Tras su muerte se ha revelado también cuál era su herencia, además del sueño truncado y la promesa que le hizo a su padre, descubrimientos que dejan ver más allá de él. No es lo único sorprendente y es que desde este miércoles en SEMANA te mostramos fotografías de Silvia Bronchalo tras visitar a su hijo, imágenes en las que se puede ver cómo se derrumba después de estar junto a Daniel Sancho.

