Sale a la luz el informe definitivo de la autopsia de Edwin Arrieta

‘Y ahora Sonsoles’ ha tenido acceso al tercer (y definitivo) informe de la autopsia del cirujano colombiano, el cual no esclarece la causa de su muerte.

El 26 de octubre apuntaba a ser un día clave en la vida de Daniel Sancho. El chef español había sido llamado por el juez para declarar en la corte, pero se ha negado a hacerlo. En la sala no se encontraba presente un traductor al español, motivo por el que el joven ha preferido posponer su testimonio hasta sentirse cómodo y contar con un profesional a su lado que comprenda sus expresiones a la perfección. A esto se suma que durante esta misma jornada también se ha hecho público el informe de la autopsia de Edwin Arrieta. Este se suma al documento en el que la Fiscalía confirma la acusación de la Policía y sitúa al hijo de Rodolfo Sancho como culpable de asesinato con premeditación, ocultación de cadáver y robo de documentos.

‘Y ahora Sonsoles’ ha tenido acceso en exclusiva al informe de la autopsia del cirujano colombiano, el cual concluye que no se puede determinar la causa de su muerte. Esto indica que, tras tres documentos en torno a este caso, el motivo de su fallecimiento sigue siendo toda una incógnita para las autoridades, lo que podría favorecer a Daniel Sancho de cara al juicio que está por celebrarse.

El informe mencionado indica que el cuerpo debería examinarse por más médicos forenses para conocer con certeza qué es lo que le habría sucedido a Edwin en sus últimos minutos de vida. Y aunque aún estén en el aire ciertos datos, este documento ha permitido aclarar otros como que los cortes que presentaba el cadáver se hicieron con objetos punzantes. Además, se ha podido saber que Arrieta murió en un periodo de entre 24 y 48 horas, lo que descarta que lo hiciera en un transcurso breve en el tiempo.

Los restos mortales del colombiano fueron desmembrados en 14 partes distribuidas en algunos de los rincones de la isla de Koh Phangan. Las autoridades pertinentes encontraron la mayoría de ellas en los días posteriores a la denuncia de su desaparición, aunque algunas continúan en paradero desconocido: “La Policía encontró un resto de un hombre que era una cadera cuyas piernas habían sido amputadas y estaba cortada por la cintura. Así que solo quedaban la cadera y los genitales”, se indica en el informe.

La 'pesadilla' de la familia Sancho por el crimen de Edwin Arrieta

Pero lo cierto es que ni este testimonio ni los dos anteriores son concluyentes para conocer qué fue realmente lo que acabó con la vida de Edwin Arrieta a comienzos del mes de agosto y en plena celebración de la fiesta de la luna llena. Es por ello que la Justicia tendrá que seguir investigando para esclarecer los hechos y tener una teoría clara, sobre todo teniendo en cuenta que esta exploración podría ser decisiva para saber si, finalmente, se otorga a Daniel Sancho la pena de muerte, la cadena perpetua o un castigo menor.

El tiempo pasa y cada vez está más cerca el juicio que dará la última palabra sobre el futuro del hijo de Rodolfo Sancho. Han pasado varias semanas desde que el chef ingresó provisionalmente en la cárcel de Koh Samui. Unos días muy complicados para el joven en los que ha tenido oportunidad de reencontrarse tanto con su madre como con su padre, mientras que este último sigue allí encabezando la defensa de su hijo y trabajando con el equipo legal de España mientras busca un abogado que supla la labor que desempeñaba Khun Anan en el país del sudeste asiático.

No hay duda de que la búsqueda de un magistrado que esté capacitado para comprender el idioma de Daniel Sancho y defender su postura ante la Justicia de Tailandia está complicándose por momentos. Es por ello que no resulta extraño que, tal y como confirmaba ‘TardeAR’, el padre del presunto asesino era captado en las inmediaciones de la prisión en la que permanece su hijo con una actitud muy nerviosa. El actor no dejaba de dar vueltas a las puertas de una cafetería mientras hablaba en inglés por teléfono, e incluso se llevaba las manos a la cabeza en señal de inquietud por el caso que mantiene a uno de los pilares fundamentales de su vida en el ojo del huracán.