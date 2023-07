Edurne muestra su orgullo por De Gea en su adiós del Manchester United: "Mi número 1"

El pasado sábado, 1 de julio, Edurne y David de Gea se daban el "sí, quiero". Una boda que habían mantenido en secreto y que no pudieron ocultar en último momento. La pareja posó para los medios que se encontraban en Menorca y aseguraron que había sido uno de los momentos más bonito de sus vidas. Una semana después, la cantante le ha querido dedicar unas tiernas palabras a su ya marido en el día que se ha despedido del Manchester United.

David de Gea ya es un agente libre. El portero dice adiós al Manchester United y a su afición con una emotiva carta en la que expresa todo lo que ha vivido y cómo se ha sentido en estos 12 años. "Es el momento adecuado para emprender un nuevo desafío, para esforzarme de nuevo en un nuevo entorno", escribe. Un bonito adiós que ha provocado que su mujer, Edurne, se haya pronunciado en redes sociales y le haya dedicado unas tiernas palabras. "¡No puedo estar más orgullosa de ti amor! Comienza una nueva etapa, y seguiremos juntos de la mano hacia donde la vida quiera llevarnos!! Mi número 1! Te quiero!", escribe.

Minutos después, el propio David de Gea ha querido contestar a la cantante y le ha hecho una clara declaración de intenciones. "Siguiente nivel", insiste. Por el momento se desconoce cuál va a ser el futuro del jugador de fútbol. Lo que está claro es que allá donde vaya estará junto a Edurne y la hija que tienen en común, Yanay.

David de Gea y el fin de su etapa en Manchester

David de Gea dice adiós a una larga etapa en Manchester y se convierte en agente libre tras irse del Manchester United. Con una retahíla de imágenes, el guardameta se ha despedido de la afición con este mensaje: "Solo quería enviar este mensaje de despedida a todos los partidarios del Manchester United. Me gustaría expresar mi inquebrantable gratitud y reconocimiento por el amor de los últimos 12 años. Hemos logrado mucho desde que mi querido señor Alex Ferguson me trajo a este club. Me sentí increíblemente orgulloso cada vez que me ponía esta camiseta, para liderar el equipo, para representar a esta institución, el club más grande del mundo fue un honor que sólo otorga a unos pocos futbolistas afortunados. Ha sido un período inolvidable y exitoso desde que llegué aquí. No pensé que dejando Madrid cuando era niño lograríamos lo que hicimos juntos. Ahora, es el momento adecuado para emprender un nuevo desafío, para esforzarme de nuevo en un nuevo entorno. Manchester siempre estará en mi corazón, Manchester me ha dado forma y nunca me dejará. Lo hemos visto todo", asegura.