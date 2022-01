Edurne ha reaparecido para presentar su nuevo trabajo, ‘Catarsis Deluxe’, un proyecto con el que está muy ilusionada. Para la música han venido tiempos díficiles por culpa de la pandemia, pero la cantante ha conseguido por fin poner en marcha este proyecto que tan feliz le hace.

«El disco estaba previsto para el 2020 y justo pasa todo. Aun así, sacamos el disco porque estaba todo hecho con tanta ilusión, tanto amor que no quería ni retrasarlo, aunque no sean las condiciones idóneas», ha explicado sobre todo lo ocurrido y que impidió poner en marcha la maquinaria cuando les hubiera gustado.

De lo que ha querido hablar Edurne es de cómo compagina una cantante de éxito su profesión con la maternidad. La cantante confiesa que no es tarea fácil, pero que la ayuda por parte de familiares es fundamental: «Es duro compaginar mi profesión con la maternidad. La maternidad te exige mucho, es dedicarle tu vida a una persona que depende de ti, pero tengo la suerte de tener a mis padres, que me ayudan muchísimo. No quiero dejar de lado mi carrera y tengo la suerte de tener a mis padres y mis suegros, a los que le encanta pasar tiempo con ella».

Edurne cuenta cómo se apaña para compaginar trabajo y maternidad

Vídeo: Gtres.