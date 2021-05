La cantante ha compartido una foto de su hija Yanay nunca vista justo cuando ha celebrado su primer Día de la Madre: «Mi pequeña Yanay, hace casi 2 meses que llegaste a mi vida para revolucionarla».

Edurne no puede estar más feliz con su faceta como madre primeriza. Instalada desde hace unas semanas en Manchester, hasta donde viajó para reencontrarse con su pareja, David de Gea, no se separa de su pequeña. Aunque no es muy dada a compartir imágenes de la pequeña, es cierto que de vez en cuando nos sorprende con una publicación de su hija, que ahora está a punto de cumplir los dos meses de vida.

Para esta fecha tan especial, que ha estado a punto de coincidir con la celebración del Día de la Madrid, Edurne ha dejado ver a su pequeña en una foto inédita. Podemos ver a Yanay con su ropita con mensaje dedicado a su madre y con una diadema en la cabeza. Su madre la mira mientras tanto con ternura.

«Mi pequeña Yanay, hace casi 2 meses que llegaste a mi vida para revolucionarla!! Gracias por hacerme tan feliz, gracias por hacerme mamá bebita mía!! 💕 #MiPrimerDiaDeLaMadre #Yanay #MiBebita #Babydurne #Muymuyfeliz«, ha escrito emocionada al celebrar por primera vez este día junto a su «bebita», como ella llama cariñosamente a su bebé.

Edurne comparte una foto inédita de su hija en su primer Día de la Madre

Hace apenas unos días mostraba el primer paseo que había dado en Manchester junto a su hija y su perrito. Ya instalada en Reino Unido, Edurne se está enfrentando a una nueva etapa de su vida, donde tiene que enfrentarse junto al portero de fútbol a ser padres sin recibir la ayuda de sus familiares. Y parece que todo va viento en popa, ya que hace unos días pudieron aprovechar el tiempazo que ha estado haciendo en Inglaterra y salir a dar un paseo. Un paseo al que se unió el perro que la pareja tiene en su casa de allí y que parece haber aceptado muy bien la presencia de un nuevo miembro en la familia.

«Paseito dominguero!!», escribía Edurne hace apenas unas horas junto a una instantánea del momento. La cantante, con el pelo recién lavado, su mascarilla y un abrigo, sujeta con una mano el original y poco discreto carrito de su hija, y con la otra mano, sujeta a su perrito, que está encantado con tener a su dueña de vuelta en casa tras meses en Madrid.

Un paseo al sol nada más llegar a Manchester

Con un compañero muy especial para la cantante